11 neue Spotify-Original-Podcasts: Comedy, News und mehr

Simon Lohmann

Nicht noch ein Podcast? Von wegen – Spotify hat sich einiges vorgenommen und verkündete, dass schon bald gleich rund ein Dutzend neuer Spotify-Original-Podcasts starten werden. Von Kategorien, wie Comedy über Nachrichten bis hin zu Wissen – da sollte für jeden Geschmack was dabei sein. Wir stellen Ihnen alle elf neuen Podcast-Formate vor.

Vergrößern Ende Februar startet Spotify eine Serie neuer Original-Podcast-Formate © Spotify

Schon ab dem 26. Februar veröffentlicht Spotify nach und nach eine neue Reihe an Original-Podcasts – rund ein Dutzend sind es an der Zahl. Von Kategorien, wie Comedy über Nachrichten bis hin zu Wissen – da sollte für jeden Geschmack was dabei sein. Wir stellen Ihnen alle neuen Podcast-Formate vor – chronologisch, nach Veröffentlichungsdatum:

© Spotify Kategorie : Comedy Start: Ab dem 26. Februar 2021 jeden Freitag

In “Das Aurel Update” lässt Comedian Aurel Mertz in insgesamt 24 Episoden die Woche Revue passieren – mal guter, mal schlechter Dinge, irgendwo zwischen persönlichen Geschichten und dem Weltgeschehen. Dafür wird er mit einem Potpourri aus wichtigen und nichtigen Themen aus Gesellschaft, Politik, Boulevard, Social Media und Zwischenmenschlichem konfrontiert und entscheidet selbst, welche er tiefergehend besprechen möchte.

Podcast Erstmal für immer © Spotify Kategorie : Comedy, Lifestyle und Gesundheit Start : Ab dem 27. Februar jeden Samstag

Laura Larsson sollte für jeden ein Begriff sein, der bereits den Spotify Exclusive Podcast "Herrengedeck" kennt. In ihrem neuen Spotify Original Podcast “Erstmal für immer” widmet sie sich in insgesamt 19 Episoden einem eher romantischen Thema: ihrer Hochzeit. Ihr Freund Nils hat ihr im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag gemacht und in ihrem Podcast, der abwechselnd zwischen ca. 10 und 25 Minuten dauert, nimmt sie die Hörer*innen jetzt mit auf ihren Weg zum hoffentlich schönsten Tag in ihrem Leben – von der Planung über die Nervenzusammenbrüche und Krisen bis zum Altar. Bis, dass der Tod sie scheidet – oder eben “Erstmal für immer”.



An diesem Tag © Spotify Kategorie : Nachrichten und Politik Start : 1. März, täglich

In dem Spotify Original Podcast “An diesem Tag” blicken Antonia Franz, Tami Holderried, Julia Ongyerth und Magdalena Pulz auf die Schlagzeilen von vor zehn Jahren. Die Themen reichen dabei von Entertainment, wie dem Start der Serie “Game of Thrones”, bis hin zu brisanten politischen Diskussionen rund um den Atomausstieg nach der Katastrophe von Fukushima. Dabei analysieren die Hosts in täglichen, kurzen Episoden, wie sich der Kontext der Nachrichten, aber auch die Welt generell seitdem verändert haben. An diesem Tag ist der erste Spotify Original Podcast, der in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung entsteht. Die täglich erscheinenden Episoden werden auch in der personalisierten Spotify Playlist Daily Drive verfügbar sein.

Podcast FOMO – Was habe ich heute verpasst? © Spotify Kategorie : Nachrichten und Politik, Wissen Start : Ab dem 15. März täglich von Montag bis Samstag Hierbei handelt es sich um das erste werktägliche Newsformat, das von Spotify produziert wird. Es soll das Nebeneinander unterschiedlichster Themen abbilden – von Gesellschaft bis Gossip, von Pop bis Politik, und allem, was dazwischenliegt. Die neuen Folgen werden außerdem werktäglich in die personalisierte Playlist Daily Drive integriert und ergänzen somit laut Spotify das Nachrichtenangebot um eine junge, digitale, popkulturelle Perspektive.

Allgemein gebildet © Instagram/ruthe_offiziell Kategorie : Nachrichten und Politik Start : Ab dem 17. März jeden Mittwoch

Ralph Ruthe ist vor allem für seine Cartoons bekannt. Darüber hinaus hat er nach eigener Aussage großes Interesse am politischen Weltgeschehen, leider fehlt ihm aber oft das nötige Hintergrundwissen. Glücklicherweise ist seine gute Freundin Sally Lisa Starken Politik-Expertin und durchweg schlau. In dem Spotify Original Podcast “Allgemein gebildet” erklärt sie in acht Episoden im Gespräch mit Ralph fundiert und verständlich alles rund um Begriffe aus der alltäglichen Politik, ohne dass es langweilig wird. Ab und zu kommen zudem Expert*innen und bekannte Persönlichkeiten als Gäste zu Wort.



Podcast JOKES mit Till Reiners (Staffel 3) © Spotify Kategorie : Comedy Start : Ab dem 20. April jeden Dienstag

In der dritten Staffel des Spotify Original Podcast “JOKES mit Till Reiners” lädt der Stand-Up-Comedian wie gewohnt wöchentlich Kolleg*innen aus der Szene ein. In unterhaltsamen Gesprächen und wiederkehrenden Rubriken tauschen sie sich in insgesamt zwölf Episoden über ihre Arbeit auf der Bühne, die Vorbereitung einer Show, das Verhältnis zu Kolleg*innen und ihre Idole aus.





Wissen diesdas © Spotify Kategorie : Wissen, Kultur Start : Ab April, wöchentlich (13 Episoden)

“Wissen diesdas” ist ein Spotify Original Podcast, der die Hörer*innen in nur 25 Minuten schlauer machen soll. Host Lisa-Sophie Scheurell erörtert die Fragen, die immer wieder leidenschaftlich diskutiert werden, auf die aber niemand so wirklich eine ultimative Antwort kennt. Anhand von Studien, fundierten Argumenten und Gesprächen mit Wissenschaftler*innen, Expert*innen und Personen, die Erfahrungen mit dem jeweiligen Thema gemacht haben, soll der Podcast den Hörer*innen eine gute Basis an Wissen bieten.



Podcast Podcasts – Der Podcast © Spotify Kategorie : Comedy Start : Ab Mai, wöchentlich (8 Episoden)

Die Podcast-Welle nimmt nicht ab und wie bei allem, was beliebt ist, kommt irgendwann die erste Parodie. Es ist an der Zeit, die etablierten Podcast-Formate unter die akustische Lupe zu nehmen und den Mikrofonheld*innen mal selbst die Ohren lang zu ziehen. Mit dem Spotify Original „Podcasts – Der Podcast” werden von den Hosts Marti Fischer, Katjana Gerz, Nagmeh Held, Charlotte Hübsch, Sara Kelly-Husain, Christian Schiffer, Tommi Schmitt, Maximilian Schmitt und Jan van Weyde die meistgehörten deutschsprachigen Podcasts persifliert und ihre Protagonist*innen imitiert. Dabei werden von Formaten wie “Fest & Flauschig” oder “Verbrechen” sprachliche Eigenheiten, Inhalte, Stories, Insider und nervige Eigenschaften auf humorvolle Art durch den auditiven Kakao gezogen. Podcasts – Der Podcast wurde von Tommi Schmitt, Co-Host des Spotify Exclusive Podcasts “Gemischtes Hack”, kreiert und unter seiner Leitung gemeinsam mit Konstantin Seidenstücker produziert und von Gregor Ryl und Mariella Tripke als Autor*innen umgesetzt.

Talk-O-Mat (Staffel 5) © Spotify Kategorie : Interviews, Kunst und Unterhaltung Start : Ab Mai/Juni, wöchentlich (12 Episoden)

In jeder Episode des Spotify Original Podcasts “Talk-O-Mat” fädelt Spotify ein Blind Date für zwei Prominente ein und setzt sie komplett unvorbereitet in das Podcast-Studio. Die Gesprächsthemen bestimmt der TALK-O-MAT, eine emotionslose Zufalls-gesteuerte Maschine. In der fünften Staffel treffen wieder bekannte Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen aufeinander.

Podcast Wild Germany © Spotify Kategorie : Wissen, Kultur Start : Zweites Quartal 2021, wöchentlich (8 Episoden)

“Wild Germany” war eine bekannte TV-Dokuserie, die im Jahr 2011 von Manuel Möglich für das ZDF moderiert, entwickelt und umgesetzt wurde. In dem gleichnamigen Spotify Original Podcast beleuchtet Möglich Themen am Rande der Gesellschaft. In den Episoden stellt er erstaunliche Subkulturen vor, trifft außergewöhnliche Menschen und erzählt ihre unglaublichen Geschichten.