69 Euro Rabatt: Apple Watch SE plus Extra-Armband für 279 Euro bei Amazon

Stephan Wiesend

Amazon bietet aktuell die Apple Watch SE im Paket mit einem Wechselarmband an. Verschiedene Farben sind auswählbar.

Vergrößern Die Apple Watch gibt es im Paket mit einem zusätzlichen Armband © Amazon / Apple

Nicht jeder Apple-Watch-Träger ist von den Sportarmbändern begeistert, die den Standard-Modellen beiliegen. Umso interessanter: Aktuell bietet Amazon die Apple Watch SE nicht nur mit 20 Euro Rabatt an, sondern auch noch im Paket mit einem zusätzlichen originalen Apple-Armband im Wert von 49 Euro - insgesamt sparen Sie also 69 Euro! Das kleinere Modell mit 40-mm-Display ist im Paket mit einem Wechselarmband des Typs Sport Loop mit Klettverschluss in der Farbe Orange für insgesamt 279 Euro zu haben (Apple nennt die Farbe Kumquat ). Zur Wahl stehen über die Farbwahl die Gehäusefarben Spacegrau, Silber und Gold.

Zum Angebot: Apple Watch SE 40mm plus Armband für 279 Euro

Zum Angebot: Apple Watch SE 44 plus blauem Armband für 299 Euro

Zum Angebot: Apple Watch SE 44 plus gelbem Armband für 299 Euro

Die größere Apple Watch SE 44 mm ist mit einem blauen Sportarmband und einem gelben Sportarmband kombinierbar. Auch hier sind mehrere Gehäusefarben auswählbar. Die Lieferung dauert bei einigen Kombination allerdings bis zum 10. September. Hinweis: Laut Gerüchten ist ein Nachfolger der SE erst 2022 zu erwarten.

Unseren Test der Apple Watch SE lesen Sie hier .