16 Prozent Rabatt: Rabatt-Aktion bei Mediamarkt/Saturn

Laut Berichten kann am 21. September eine große Rabattaktion bei Mediamarkt und Saturn starten.

Vergrößern Die Aktion hat bereits begonnen. © Apple

Update: Die Rabattaktion findet wirklich bei Mediamarkt.de und Saturn.de statt, Start war allerdings bereits 20.9 um 20.00 Uhr. Die erst ab 21.9 verfügbaren Apple Watch 4 und iPhone XS sind leider nicht in der Aktion enthalten. Nur ausgewählte Apple-Produkte sind dabei, aktuell etwa das iPhone X, viele iPhone 8 und Macbook Pro-Modelle. Hinweis: Da laut Aktion "Die Mehrwertsteuer erstattet" wird, beträgt der tatsächliche Abzug 16 Prozent.



Vergrößern Der Rabatt beträgt eigentlich 16 Prozent.

Ursprünglicher Artikel



Offiziell haben Saturn und Mediamarkt noch nichts verlauten lassen, laut mehreren Berichten soll aber an diesem Freitag eine große Rabattaktion bei beiden Märkten starten. Bei jedem Kauf im Laden oder per Online-Shop werden am 21. September und 22. September vom Kaufpreis 19 Prozent abgezogen, der genaue Startzeitpunkt ist nicht bekannt. Bisher ist aber auch nicht klar, ob auch Apple-Modelle bestellbar sind. Die Aktion ist nicht neu, bei einer ähnlichen „Mehrwertsteueraktion“ waren auch Apple-Produkte enthalten, allerdings viele Modellen schon nach wenigen Minuten ausverkauft und das Anlegen neuer Konten nicht möglich. Ein iPhone XS würde inklusive Rabatt statt 1149 Euro etwa 968 Euro kosten, die Apple Watch 4 statt 429 Euro nur 362 Euro.

