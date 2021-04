32 Zoll: Neuer iMac mit Apple Silicon soll riesig werden

Kris Wallburg

Der iMac wartet schon lange auf ein Update und bald könnte es soweit sein. Die Hinweise auf ein neues Modell verdichten sich und immer mehr Details kommen zutage. So soll, einem bekannten Leaker zufolge, der diesjährige iMac einen neuen Größenrekord aufstellen.

Vergrößern Der neue iMac soll nicht nur größer werden, sondern auch ein ganz neues Design bekommen. © Macrumors

Der iMac sowie der offiziell eingestellte iMac Pro sind, vom Mac Pro mit dem Pro Display XDR mal abgesehen, die größten Geräte in Apples Angebot. Das Display des All-in-One-PCs ist wahlweise 21,5 Zoll oder 27 Zoll groß. Doch das soll sich in der nächsten Generation ändern, die wir noch in diesem Jahr erwarten. Laut dem bekannten Leaker @l0vetodream wird der iMac 2021 nicht nur der erste mit einem Apple-Silicon-Chip, sondern auch einen neuen Rekord bezüglich der Displaygröße aufstellen.

Neue Größe und neues Design

27 Zoll misst das derzeit größte iMac-Modell, das 2009 vorgestellt wurde und im Vergleich zu seinem Vorgänger drei Zoll größer war. Gleichzeitig wuchs die kleinere Variante von 20 Zoll auf 21,5 Zoll. Seitdem hat sich nicht mehr viel getan beim iMac, zumindest bezüglich Displaygröße und Design. Kein Wunder, denn 27 Zoll kratzt schon an der oberen Grenze dessen, was viele Nutzer bezüglich der Bedienbarkeit für optimal halten.

Doch davon lässt sich Apple offenbar nicht abhalten und plant laut dem Leaker einen 32-Zoll-iMac. Und das ist nicht die einzige Neuerung, denn auch das Design soll radikal überarbeitet werden. Unter anderem erwarten wir ein Design mit schärferen Kanten und schmaleren Bildschirmrändern, fast identisch mit dem iPad Pro. Auch eine optische Annäherung zum Pro Display XDR ist im Gespräch.

Dank des neuen Designs sollte die Vergrößerung des Displays möglich sein, ohne das Gerät selbst signifikant vergrößern zu müssen. Ein Pluspunkt, denn der 27-Zoll-iMac nimmt schon viel Platz auf dem Schreibtisch ein. Vermutet wird außerdem, dass der nächste iMac wieder farbenfroher wird. Wie das aussehen könnte, zeigt ein Rendering von CConceptcreator , das in einem Video des Leakers Jon Prosser gezeigt wurde.

Vergrößern So farbenfroh könnte der iMac 2021 aussehen. © Jon Prosser/CConeceptcreator

Mehr Leistung dank Apple Silicon

Neben dem neuen Display soll der diesjährige iMac noch eine weitere Neuigkeit mit sich bringen, und zwar einen Rechenchip aus Apples eigener Entwicklung. Dabei soll es sich um eine modifizierte und leistungsstärkere Version des M1-Chips handeln, der bereits im Mac Mini, Macbook Air und Macbook Pro verbaut wird. Im Vorfeld hat sich Apple bereits von einigen Intel-iMacs verabschiedet und den iMac Pro ganz aus dem Sortiment genommen. Wie stark die modifizierte M1-Variante im Vergleich zu den Intel-Modellen ist, bleibt abzuwarten.