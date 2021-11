4 Airtags bei Amazon nur 96 Euro – 19 Prozent sparen

Simon Lohmann

19 Prozent auf die Airtags: Apples günstige Bluetooth-Tracker sind derzeit bei Amazon nochmal deutlich reduziert.

Die Airtags zählen wohl mit zu den günstigsten Produkten, die Apple derzeit anbietet. Mit den Bluetooth-Trackern können Sie "dumme" Gegenstände, wie Schlüssel, Koffer, Rucksäcke oder sogar ihr Haustier (das natürlich nicht unter die Kategorie "dumme Gegenstände" fällt) ganz einfach smart machen und über Apples "Wo ist?"-App orten. Der Preis für einen Airtag liegt normalerweise bei 35 Euro, die Vierer-Packung kostet regulär 119 Euro. Derzeit können Sie bei Amazon aber bis zu 22 Euro sparen:

10 % auf Airtags im 1er-Set auf Amazon für 31,46 Euro

19 % auf Airtags im 4er-Set auf Amazon für 96,51 Euro

Noch etwas günstiger gibt es die Airtags derzeit bei Notebooksbilliger.de:

Airtag im 1er-Set für 28,87 Euro

Airtags im 4er-Set für 94,98 Euro

Die Einrichtung ist kinderleicht: Um den Airtag mit Ihrem iPhone zu koppeln, müssen Sie ihn einfach aus der Verpackung nehmen und ihn in die Nähe Ihres iPhone halten. Anschließend können Sie dem Airtag einen Namen und Symbol zuordnen, damit Sie in der "Wo ist"-App die Übersicht Ihrer georteten Gegenstände behalten. Sollten Sie den mit dem Airtag getrackten Gegenstand einmal im Haus verlegen, können die Bluetooth-Tracker einen Ton abspielen und somit auf sich aufmerksam machen.



Günstigere Alternative: Bluetooth-Tracker von Chipolo

Einen Nachteil haben die Airtags dann doch: Möchten Sie den Bluetooth-Tracker nicht gerade in einer Tasche aufbewahren, sind für die meisten Anwendungsfälle entsprechende Anhänger notwendig. Die Original-Anhänger von Apple sind dann im Vergleich doch recht teuer, wir empfehlen daher günstigere Alternativen, wie etwa diesen Airtag-Anhänger aus PU-Leder:

Airtag-Anhänger aus PU-Leder auf Amazon für derzeit rund 11 Euro

Viel praktischer mag da die Airtag-Alternative von Chipolo sein: Zwar sieht dieser Tracker nicht ganz so stylisch aus wie Apples Airtag, dafür ist er aber auch deutlich unauffälliger. Das kann durchaus zu Ihrem Vorteil sein: Wenn Ihr Rucksack oder Schlüssel tatsächlich gestohlen werden sollte, fällt dem Dieb der Tracker vielleicht nicht sofort auf. Apples Airtag ist in dieser Hinsicht schon deutlich auffälliger.

Chipolo One Spot bei Amazon für 30 Euro

Auch den Chipolo One Spot können Sie ganz einfach mit der "Wo ist?"-App koppeln. Wie dies geht, beschreiben wir Ihnen hier . Darüber hinaus kommt der Chipolo-Tracker mit einer Aussparung, sodass Sie den Tracker direkt an einem Schlüsselbund befestigen können, eine zusätzlicher Anhängerhülle ist nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil: Der Chipolo One Spot kostet sogar regulär weniger als das aktuelle Airtag-Angebot. Gerade mal 30 Euro verlangt der Hersteller. Wenn Sie gleich mehrere Bluetooth-Tracker nutzen möchten, lohnt sich natürlich das aktuelle Airtag-Angebot im 4er-Set.

