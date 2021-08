44 Prozent der iPhone-Nutzer wollen auf iPhone 13 umsteigen? Warum das nicht stimmt

Halyna Kubiv

Eine Studie besagt, dass 44 Prozent der Befragten auf das neue iPhone 13 umsteigen wollen. Die Zahlen stimmen, das Konzept aber nicht.

Eine aktuelle Studie des GebrauchthĂ€ndlers aus den USA " Sell Cell " macht gerade die Runde. Demnach wollen rund 44 Prozent aller befragten iPhone-Nutzer zum iPhone 13 wechseln. Als BeweggrĂŒnde nennen die Umfrageteilnehmer eine bessere Bildwiederholungsrate von 120 Hz, diese Funktion wĂŒrde rund 22 Prozent aller Umstiegswilligen zum Kauf des neuen iPhones bewegen. Noch 18 Prozent nennen als Kaufgrund Touch-ID unter dem Display, von der nicht mal sicher ist, ob sie ĂŒberhaupt mit dem nĂ€chsten Modell kommt. Danach folgt noch das Always-On-Display, deswegen wollen knapp 16 Prozent aller Befragten wechseln. Wegen des schnelleren A15-Prozessors wollen dagegen nur 2,4 Prozent der Befragten umsteigen.

"Sell Cell" hat fĂŒr die Ergebnisse mehr als 3000 iPhone-Nutzer per Online-Umfrage im Zeitraum vom 28. Juli bis 6. August 2021 befragt. Teilnehmen durften nur volljĂ€hrige US-Amerikaner. WĂ€hrend die Teilnehmer-Anzahl recht groß ist, was auf robuste Ergebnisse hindeuten kann, leidet die Umfrage an einem entscheidenden Fehler. "Sell Cell" beschreibt nicht, wie der Betreiber seine Teilnehmer rekrutiert hat. Da solche Umfragen auf der Sell-Cell-Webseite alle paar Wochen veröffentlicht werden, vermuten wir, dass der Online-HĂ€ndler keine externen Agenturen oder Institute dafĂŒr engagiert, was recht kostspielig ist , sondern eigene Leser per Newsletter oder auf anderen KanĂ€len befragt. Wenn dem so ist, hat die Sell-Cell-Umfrage zum iPhone 13 und jede andere Umfrage auf der Webseite einen entscheidenden Design-Fehler: Durch den Schwerpunkt der Webseite, nĂ€mlich den Wiedereinkauf der gebrauchten Smartphones, sind die Respondenten nicht reprĂ€sentativ fĂŒr alle iPhone-Nutzer, sondern schon etwas vorgefiltert . Denn, wenn schon jemand sich auf der Sell-Cell-Seite befindet und bei der Gelegenheit einige Fragen beantwortet, der hat grundsĂ€tzlich bereits ein Interesse an neuem GerĂ€t und will demnĂ€chst sein altes verkaufen. So ist eine hohe Zahl der iPhone-13-Interessenten bei der Umfrage von "Sell Cell" nicht verwunderlich. Grob nach dem Motto: "Unsere Online-Umfrage hat ergeben, dass 100 Prozent aller Nutzer einen Internet-Anschluss haben".