53 % Rabatt: Original Apple-Watch-Lederarmband bei Amazon

Simon Lohmann

Das teure Apple-Watch-Zubehör kostet eigentlich rund 150 Euro, bei Amazon gibt es aktuell ausgewählte Farben zum haben Preis.

Vergrößern Das Armband gibt es in ausgewählten Größen rund 80 Euro günstiger © Apple, Amazon

Apple-Zubehör ist bekanntermaßen immer recht teuer. Dass auch andere Hersteller für deutlich weniger Geld gutes Zubehör liefern, zeigen wir in unserem großen Ratgeber: 18 Apple-Gadgets unter 50 Euro . Besonders edel sind die Original-Lederarmbänder für die Apple Watch, die kosten aber auch ordentlich: Bei Apple kann zum Beispiel für ein Hermès-Lederarmband bis zu 520 Euro ausgeben. Bei Amazon gibt es derzeit das "Moderne Lederarmband" von Apple im Sonder-Angebot. Normalerweise kostet das Armband rund 150 Euro, bei Amazon gibt es aktuell jedoch bis zu 53 Prozent Rabatt auf bestimmte Farben.

Modernes Lederarmband (40 mm) in Granat ab 70 Euro

Am meisten können Sie derzeit bei der 40-mm-Version in der Farbe Granat und der Größe "Large" (160-180 mm Umfang) sparen. Im Vergleich zum Originalpreis sparen Sie somit rund 79 Euro. Auch in den anderen Armbandgrößen Medium und Small können Sie 34 Prozent und 38 Prozent sparen.

Die Farbe Sattelbraun gibt es leider nicht im Angebot, dafür sind aber die Farben Scharlachrot bis zu 49 Prozent und Zitruspink bis zu 45 Prozent rabattiert.

Achtung: Beachten Sie bei dem Angebot, dass es sich hierbei um die 40-mm-Variante handelt. Bei der Apple Watch Series 3 passt das 40 mm Armband zum 38 mm Gehäuse und das 44 mm Armband zum 42 mm Gehäuse.