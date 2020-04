54 neue Patente für Apple: Kalorien zählen im Wasser, Medizin mit Licht

Peter Müller

Gleich 54 neue Patente hat Apple am Dienstag in den USA gewährt bekommen. Nicht ein jedes wird bald in einem Produkt zu sehen sein.

Das US-Marken-und-Patentamt (USTPO) hat am Dienstag Apple gleich 54 neue Patente zugesprochen, von neuen Features für bestehende Produkte hin zu Technologien, die einst das Herz neuer Produktkategorien sein könnten, berichtet Patently Apple . Interessant ist sicher die patentierte Methodik, beim Schwimmtraining mit der Apple Watch den Energieaufwand zu messen, das könnte schon bald in einer der nächsten Apple-Watch-Serien integriert sein. Generell soll die Sensorentechnik die Umgebung im Wasser besser vermessen und Schwimmer gar vor Haien warnen können. Werden wir dereinst im Starnberger See testen.



Etwas komplexer ist das Patent über "Area Scanning Photomedicine Device and Method", in dem im Wesentlichen beschrieben ist, wie man mit mehreren optischen Verfahren oberflächliche Verletzungen erkennt und mit Licht behandelt – ist eher etwas für größere Apparate im Gesundheitswesen. Dieses Patent mit der Nummer 10,617,564 hat Apple aber offenbar zugekauft, da die beiden genannten Erfinder keine Apple-Mitarbeiter sind.

Von den Methoden zur "Glove Touch Detection" werden indes bald iPhone, iPad und Apple Watch profitieren, Handschuhe wird man in Zukunft auch eher öfter tragen als seltener.

Weitere Patente beziehen sich vor allem auf Detektoren rund um Gesundheitsfunktionen, ein weites Feld, das Apple schon lange für sich als profitabel ausgemacht hat. Schon mit der Apple Watch Series 6, die für den Herbst erwartet ist, könnten die eine oder andere neue Funktion hinzukommen. Zuletzt hatte Apple mit der Series 4 ein Einkanal-EKG an das Handgelenk gebracht.