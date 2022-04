55 Prozent Rabatt auf Apple Watch S7 & S7 Nike – bei O2

Michael Rupp

Sie wollen mehr Sport machen und etwas für Ihre Gesundheit tun? Doch bei nasskaltem Wetter fällt es schwer, den eigenen Schweinehund zu überwinden? Eine neue Apple Watch mit 312 Euro Vertragsrabatt von O2 kann helfen, Ihre Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Vergrößern Apple Watch Series 7 © Apple

Dieses Bundle bestehend aus Apple Watch und Handyvertrag hat es in sich: Bei O2 bekommen Sie die neue Apple Watch Series 7 mit LTE derzeit zum Aktionspreis von effektiv 247 Euro. Sie sparen 312 Euro gegenüber dem Kauf bei Apple .

Apple Watch S7 LTE 45 mm + 20 GB Handyvertrag für 39,99 Euro pro Monat

Mit dem Laufen an der frischen Luft beginnen oder beim Workout zu Hause mehr Bewegung ins Leben bringen? Sport in jeder Form ist eine gute Idee. Doch oft scheitert das Vorhaben, etwas für die Fitness zu machen, an der Motivation. Und genau da liegt das Problem: Ohne Anreiz macht es keinen großen Spaß, in die Trainingsschuhe zu schlüpfen. Ein guter Ansatz, sich zu sportlichen Betätigungen aufzuraffen und am Ball zu bleiben, bietet eine Apple Watch.



Spaß beim Sport mit der Apple Watch

Mit dem Tech-Gadget fürs Handgelenk gelingt es Ihnen, Ihren Körper durch Sport dauerhaft zu stärken. Die High-End-Uhr protokolliert Ihre Bewegungen als Ringe, die es täglichen zu füllen gilt. Am Ende erhalten Sie wie bei einem Computergame eine Auszeichnung. Gleichzeitig haben Sie die Benachrichtigungen vom iPhone im Blick. So kann das Smartphone in der Hosentasche bleiben.

Bei O2 bekommen Sie die Apple Watch S7 LTE mit 45-mm-Aluminiumgehäuse im O2-Free-M-Vertrag mit 20 GB für 39,99 Euro monatlich. Ohne Uhr kostet der Tarif 29,99 Euro – macht eine geringe Zuzahlung von 10 Euro für die Apple Watch oder 240 Euro auf 24 Monate Vertragslaufzeit.

Apple Watch S7 LTE 45 mm + 20 GB Handyvertrag für 39,99 Euro pro Monat

Dazu kommen einmalig 7 Euro – ergibt unterm Strich 247 Euro gegenüber 559 Euro im Online-Shop von Apple. Das ergibt eine satte Ersparnis von 312 Euro . Damit kommen Sie mit der bestens ausgestatteten Series 7 sogar günstiger weg als mit der Apple Watch SE. Die Versandkosten betragen 4,99 Euro. Kombinieren Sie das O2-Angebot mit dem Wechselbonus von 20 x 5 Euro, sparen Sie weitere 100 Euro.

Apple Watch SE LTE + 20 GB Handyvertrag für 45,49 Euro pro Monat

Entscheiden Sie sich für eine Apple Watch mit LTE (Namenszusatz „GPS + Cellular“), verbindet sich die Uhr über das Mobilfunknetz direkt mit dem Internet. Sie sind dann unabhängig vom Smartphone, das beim Training zu Hause lassen können.

Rabatt auf die Apple Watch SE LTE und Nike-Edition

Die neueste Version der Smart-Watch von Apple bietet im Vergleich zum Vorgängermodell ein größeres Display bei vergleichbaren Gehäuseabmessungen. Außerdem hat Apple die Ladezeit um 30 Prozent verkürzt.

Auch die übrigen Apple-Watch-Modelle im O2-Angebot helfen Ihnen, Ihre Fitness zu verbessern. Die Apple Watch S7 GPS 45 mm Nike kommt mit Aluminiumgehäuse und Nike-Armband. Lüftungslöcher sollen übermäßigem Schwitzen entgegenwirken. Die Apple Watch Series 7 LTE mit Edelstahl-Armband in Milanaise-Optik macht zu formeller Kleidung eine gute Figur.

Apple Watch Series 7 Nike + 20 GB Handyvertrag für 48,99 Euro pro Monat

Die rabattierte Apple Watch SE LTE (Special Edition) mit Vertrag ist ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung. Sie kommt ohne Always-on-Display aus. Zum Aktivieren des Displays genügt ein Tipper auf die Uhr oder eine Bewegungsgeste.

Apple Watch SE LTE + 20 GB Handyvertrag für 45,49 Euro pro Monat