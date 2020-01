5G-iPhones: Nicht überall – und manche erst später

Peter Müller

Im Jahr 2020 ist die Zeit reif für iPhones mit 5G-Funktechnik. Die Markteinführung wird sich angeblich ein wenig ziehen.

Vergrößern © ConceptsiPhone / Pallav Raj

Die iPhones des Jahrgangs 2020 kommen aller Voraussicht nach mit 5G-Modems, die Netze werden gegen Ende des Jahres gut genug ausgebaut sein, um eine solche Neuerung sinnvoll werden zu lassen. Allem Anschein nach werden auch alle neuen Modelle des Herbst mit 5G ausgestattet sein, zumindest in den USA, Kanada, UK, Südkorea und Japan. In Ländern mit schleppendem 5G-Ausbau werde Apple laut Ming-Chi Kuo die 5G-Fähigkeiten der Telefone per Software abschalten - vier neue iPhones erwartet der Analyst von TF Internationbal Securities.

Apple werde diese aber nicht gleichzeitig in den Handel bringen, behauptet nun der Analystenkollege Mehdi Hosseini von Susquehanna und stellt Kuos Zeitplan damit in Frage. Im September 2020 werde es zwei iPhones für das Sub-6-GHz-Band geben, für die schnellere Millimeterwelle (mmWave) werde man auf passende Geräte noch bis Dezember 2020 oder gar Januar 2021 warten müssen.