6 Monate Apple TV+ gratis für Playstation-5-Inhaber

Halyna Kubiv

Apple und Sony haben eine Promoaktion für das Apple TV+ gestartet: Alle Nutzer der Playstation 5 können den Dienst ein halbes Jahr gratis schauen.

Vergrößern Apple TV+ auf der Playstation 5 © Sony, Apple

Heute startet die zweite Folge von "Ted Lasso", die meisten Käufer von aktuellen Apple-Geräten können die Serie noch kostenlos schauen. Ab gestern kam jedoch eine neue Zielgruppe hinzu: Sony und Apple bewerben das Apple TV+ auf Playstation 5 mit einem kostenlosen Abo für ein halbes Jahr . Demnach kann jeder Anwender der neuen Playstation 5 sechs Monate lang Serien und Filme von Apple auf der Spielekonsole kostenlos schauen, dafür ist es notwendig aus dem Playstation-Store die App für das Apple TV+ herunterzuladen und sie zu installieren.

Wenn man sich mit der eigenen Apple-ID in der App anmeldet, wird das Abo sofort freigeschaltet, das Angebot gilt in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und weiteren knapp 60 Ländern. Die Einlösung kann auf allen Playstation-5-Modellen erfolgen, nicht aber auf einem Rechner oder Mobilgerät. Das Beste ist, das Angebot gilt für alle neuen und bestehenden Apple-TV+-Abonnenten, selbst wenn sie bereits anderswo die kostenlosen Monate freigeschaltet haben. Nur für die Kunden von Apple One sind davon ausgeschlossen. Alle Playstation-5-Nutzer können die sechs kostenlosen Monate bei Apple TV+ ab jetzt und bis 22. Juli 2022 einlösen. Bei der eigenen Apple ID soll eine Zahlungsmethode hinterlegt werden, sonst streikt Apples Anmelde-System.