880 Euro sparen: iPhone 12 Pro mit Unlimited-Tarif und max. LTE

Dennis Steimels

Einmalig bei O2 nur 1 Euro für das iPhone 12 Pro oder Pro Max mit unbegrenztem Datenvolumen für superschnelles Streamen. Derzeit ohne Anschlusspreis.

Vergrößern iPhone 12 Pro und 12 Pro Max im Angebot bei O2 © Apple

Das iPhone 12 Pro gibt es jetzt supergünstig mit Unlimited-Max-Tarif. Zusätzlich entfällt der Anschlusspreis. Das Angebot ist erhältlich bis zum 7. September. Wer auf der Suche nach dem aktuellen iPhone ist, der sollte unbedingt einen Blick auf die folgenden iPhone-Deals von O2 werfen. Sie bekommen unter anderem das iPhone 12 Pro zusammen mit unbegrenztem LTE-Datenvolumen im sehr gut bewerteten O2-Netz . Das iPhone 12 Pro kostet selbst nur einen Euro und der Tarif lohnt sich -, wie Sie in unserer Einzelrechnung sehen.

iPhone 12 Pro mit O2 Free Unlimited Max: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Tarif: O2 Free Unlimited Max

Unbegrenztes Datenvolumen: bis 500 Mbit/s

Gerät: iPhone 12 Pro mit 128 GB Speicher

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 64,99 Euro (ab dem 25. Monat 59,99 Euro)

Einmalige Gerätekosten: 1 Euro

Anschlussgebühr 0,00 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen zusammen mit der extrem hohen Geschwindigkeit von 500 Mbit/s eignen sich dazu, unterwegs sehr schnell größere Datenmengen herunterzuladen und jederzeit Videos und Filme in UHD-Qualität zu streamen. Das iPhone 12 Pro gibt es in diesem Paket in den Farben: Pazifikblau, Silber, Graphit und Gold.





Die Gesamtkosten dieses Angebots betragen über die gesamte Vertragslaufzeit von zwei Jahren 1.565,75 Euro. Im Preisvergleich kostet das Modell ab 965 Euro (in der Farbe Graphit). Der O2-Tarif ohne Gerät kostet alleine schon 1.479,75 Euro für 24 Monate Laufzeit. Sie sparen mit diesem Bundle also mindestens 879 Euro im Vergleich dazu, wenn Sie Smartphone und Tarif einzeln kaufen.



Weitere iPhone-Angebote bei O2

iPhone 12 Pro Max mit Vertrag O2 Free Unlimited Max:



iPhone 12 Pro Max mit O2 Free Unlimited Max für 73,99 Euro (nur bis 7.9.)



-> Mindestens 715 Euro gespart mit diesem Angebot!

iPhone 12 mit Vertrag O2 Free M Boost mit 40 GB:

iPhone 12 mit O2 Free M Boost mit 40 GB für 41,99 Euro (nur bis 7.9.)

-> Mindestens 566 Euro gespart mit diesem Angebot!



Der Mobilfunkanbieter O2 hat übrigens sein Netz stark verbessert. Davon profitiert nicht nur die Netzabdeckung in Deutschland, sondern auch Netzqualität. Entsprechend wurde das Netz mit "sehr gut" und "gut" bewertet . Und O2 bietet mittlerweile auch deutlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 300 Mbit/s und höher, die Sie aktuell bei anderen Providern, die O2-Tarife anbieten, nicht bekommen.

Alle iPhone-Angebote bei O2 - derzeit mit 0 Euro Anschlusspreis!