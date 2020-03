90 Tage kostenlos testen: Final Cut Pro X und Logic Pro X

Simon Lohmann

Wenn Sie bisher nur mit GarageBand und iMovie auf dem Mac gearbeitet haben, bietet Apple Ihnen nun die Möglichkeit, mit Logic Pro X und Final Cut Pro X die Profi-Varianten der Apple Audio- und Schnittprogramme für drei Monate kostenlos zu nutzen.

Vergrößern Apple bietet derzeit seine Profi-Programme für Video- und Audiobearbeitung rund drei Monate kostenlos an. © Apple

Apple bietet derzeit seine Profi-Anwendungen für Video- und Audiobearbeitung für einen längeren Testzeitraum kostenlos an: Das Video-Schnittprogramm Final Cut Pro X können Sie ab sofort für insgesamt 90 Tage anstatt den üblichen 30 Tagen testen, das Audio-Bearbeitungsprogramm Logic Pro X soll zum Testen in den nächsten Tagen freigeschaltet werden. Alles, was Apple dafür benötigt, sind Vor- und Nachname der Nutzer sowie deren E-Mail-Adresse.

Bei den beiden Programmen handelt es sich um Profi-Awendungen, die regulär zwischen 230 und 330 Euro kosten. Aus diesem Grund greifen viele Apple-Nutzer auf die Einsteiger-Varianten Garageband und iMovie zurück, die auf jeden Mac kostenlos heruntergeladen werden können.

Wenn Sie bereits erste Erfahrungen mit Garageband oder iMovie gesammelt haben, sollte Ihnen der Umstieg auf die Profi-Anwendungen keine allzu großen Probleme bereiten, da sich diese in Ihrer Struktur sehr ähneln.

Apple weist jedoch darauf hin, dass bei Final Cut Pro X nicht alle Funktionen in der Test-Version für Macs mit macOS Mojave zugänglich sind. Die Verlängerung auf 90 Tage ist zudem zeitlich begrenzt und wird in Zukunft für beide Anwendungen auf 30 Tage zurückgeführt.

Darüber hinaus sollten Sie überprüfen, ob die technische Ausstattung Ihres Computers für die Nutzung der Profi-Programme ausreicht. Sie benötigen:

macOS 10.14.6 oder neuer

4 GB Arbeits­speicher (8 GB empfohlen für 4K Schnitt, 3D Titel und 360° Videoschnitt)

eine OpenCL fähige GPU Grafikkarte oder Intel HD Graphics 3000 oder neuer

256 MB VRAM (1 GB empfohlen für 4K Schnitt, 3D Titel und 360° Videoschnitt)

3,8 GB freien Speicherplatz.

Laden Sie hier die kostenlose Test-Version von Final Cut Pro X herunter.