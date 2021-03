ADAC Pay: Apple- und Google-Pay-App für Mitglieder

Thomas Hartmann

Der ADAC wird als Finanzdienstleister aktiver und verbindet sein Angebot einer ADAC-Pay-Karte mit einer App und der Landesbank Berlin.

Vergrößern © ADAC

Zusätzlich zur bereits erhältlichen haptischen ADAC-Kreditkarte , die auch schon als Clubausweis funktioniert und mit Apple Pay nutzbar ist, führt der ADAC nun auch eine ADAC-Pay-Karte rein digital als App ein. Diese kann man prinzipiell ohne neue Bankverbindung oder Schufa-Auskunft sofort nutzen, sofern man Mitglied beim ADAC ist. Die Karte ist laut ADAC digital und mobil überall mit der Smartphone-Wallet nutzbar, das heißt den jeweiligen Geräten sowohl mit Apple Pay als auch Google Pay. Zwischen ADAC-Pay-Nutzern ist ein direkter Geldtransfer möglich.

Es gibt zwei Modelle: Zum einen ADAC Pay, dieses ist kostenlos mit einem Ausgabelimit versehen bis zu maximal 100 Euro monatlich und nur in Deutschland verfügbar. Die Aufladung geschieht per Überweisung.

Für das weitgehendere Angebot ADAC Pay Plus zahlt man monatlich knapp einen Euro, hierzu benötigt man eine Videolegitimation in der App, dafür besteht kein Auflade- oder Ausgabelimit, sie ist zudem weltweit auch mit Fremdwährungen einsetzbar. Die Aufladung mit Guthaben geschieht auch hier per Überweisung oder (ADAC-) Kreditkarte. Beide Karten sind auch als ADAC-Mitgliedskarten einsetzbar.

Die nötige App für Google Pay gibt es hier (ab Android 6.0), diejenige für iPhones ist im App Store hier erhältlich , vorausgesetzt wird mindestens iOS 12.0. Partner bei allen Finanztransaktionen und der App ist die Landesbank Berlin. Im Hintergrund steht als Kreditkartenanbieter Visa.

Laut Beschreibung zur App ist jederzeit der aktuelle Finanzstatus abrufbar inklusive aller gebuchten und vorgemerkten Umsätze, Limit und Abrechnungen. Um die App nutzen zu können, meldet man sich mit seiner ADAC-Mitgliedsnummer und Geburtsdatum in der App an und folgt den weiteren Schritten inklusive einer Registrierung bei adac.de/Pay .