ASH kündigt Mystery-Adventure "Mutropolis" an

Thomas Hartmann

Im Jahr 5000 kehren Menschen auf die Erde zurück, um vergessene archäologische Errungenschaften zu erkunden. Dabei stehen ihnen ”echte” ägyptische Götter im Weg.

Vergrößern Mutropolis © ASH

Über das Point-and-Click-Adventure Mutropolis schreibt der Distributor Application Systems Heidelberg:

”Wir schreiben das Jahr 5000 und die tollsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte sind in Vergessenheit geraten: Die Pyramiden, die Mona Lisa, Toilettenpapier – alles vergessen (…) außer von Henry Dijon und seiner bunt gemischten Truppe von Archäologen. Sie haben den Mars verlassen, um verlorene Schätze auf dem wilden und unbewohnbaren Planeten Erde auszugraben. Alles läuft wie am Schnürchen bis plötzlich Henrys Professor entführt wird und alles so richtig seltsam wird.

Begleite Henry bei einem lässigen Abenteuer durch die Ruinen unserer Zivilisation. Suche Antworten auf Fragen wie ’Wer war dieser Sony Walkman? Und wohin ist er gelaufen?’’ Berge bemerkenswerte Relikte, rette Professor Totel und sei der Erste, der die legendäre Stadt Mutropolis betritt.”

Mehr als 50 handgezeichnete Schauplätze, archäologische Rätsel mit einem Sci-Fi-Touch und große Liebe zum Detail verspricht der Entwickler. Das Adventure entsteht im Pirita Studio und soll im ersten Quartal 2021 auf Steam und GOG sowie bei ASH selbst erscheinen. Unterstützt werden Mac, PC und Linux. Weitere Details, Screenshots und ein Trailer finden sich hier .

"Mutropolis" soll 20 Euro kosten – derzeit zahlt man bei Vorbestellung über diese Website 16 Euro .