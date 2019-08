ASH zeigt acht Puzzle- und Adventure-Spiele auf Gamescom

Thomas Hartmann

Application Systems Heidelberg präsentiert im August eine Reihe teils legendärer Spiele neu aufgelegt, darunter "Oxyd".

Vergrößern Oxyd kehrt zurück!

Application Systems Heidelberg engagiert sich weiterhin stark im Spielesektor und stellt acht Puzzle- und Adventure-Spiele auf der Gamescom (20. bis 24. August in Köln) sowie der Pax West (30. August bis 2. September in Seattle, USA) vor: "Oxyd" (Achtung: Link funktioniert nicht mit Safari oder mobil), eine Mischung aus Action, Geschicklichkeit und Rätseln, kehrt nach 30 Jahren zurück.

Ebenso zu sehen sind traditionelle Adventures wie "Luna: The Shadow Dust" (Rätsel), "Growbot" (SciFi), "Unforeseen Incidents" (Mystery), "Lamplight City" (Detektiv), "Nelly Cootalot: The Fowl Fleet" (Comedy), und "The Longing", ein experimentelles Spiel, das Elemente eines Idle-Games mit denen eines Adventures verknüpft und an dem man 400 Tage in Echtzeit spielt. Einige der Spiele wie "Unforeseen Incidents" ( hier unser Test ) oder "Lamplight City" sind bereits auf den Markt, die meisten anderen der erwähnten Games sollen bis Ende 2019 je nachdem auch für Mac, PC und/oder iOS erscheinen. Auch Linux wird in vielen Fällen bedacht.

In Köln ist ASH in der Indie Arena Booth, Halle 10.2 - G031 zu finden.