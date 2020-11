Action-Cam gesucht? Fette Rabatte bei Insta360

Kris Wallburg

Sind Sie noch auf der Suche nach einer Action-Cam für ihre Sport-Highlights oder den nächsten Urlaub? Insta360 bietet im Rahmen der Black-Friday-Woche dicke Rabatte auf fast alle Produkte.

Vergrößern Die One R ist eine modulare Action-Cam, die Sie mit unterschiedlichen Modulen ausstatten können. © Insta360

Wenn Sie sich schon länger eine Action-Kamera zulegen wollten, haben Sie jetzt die Gelegenheit. Denn der chinesische Hersteller Insta360 hat anlässlich der Black-Friday-Week viele seiner Produkte stark reduziert. Allen voran die modulare Action-Kamera One R, die wir ausführlich getestet haben und sich nicht vor namhafter Konkurrenz wie GoPro und Co. verstecken muss.

Die One R besteht aus mehreren Modulen, die sich nach Belieben kombinieren lassen. So können Sie zum Beispiel Weitwinkel-Objektive verschiedener Preisklassen oder ein 360-Grad-Modul einbauen. Außerdem sind auch die Profi-Action-Cams und die Hands-Free-Kamera im Miniformat Insta360 Go reduziert. Wir fokussieren uns an dieser Stelle auf die Kameras für Endanwender, da die Profi-Kameras mit einem Preis von rund 5.000 Euro wirklich nur für den gewerblichen Gebrauch geeignet sind.

Die besten Angebote im Überblick:

Insta360 One R 360 Edition (360-Grad-Modul): 416 Euro statt 489 Euro

Insta360 One R 4K Edition (4K-Modul): 280 Euro statt 288 Euro

Insta360 One R Twin Edition (4K- und 360-Grad-Modul): 433 Euro statt 482 Euro

Insta360 Go Mini-Action-Cam: 189 Euro statt 220 Euro