Adobe Creative Cloud mit Photoshop und Lightroom günstiger

Markus Schelhorn

Für 9,90 Euro pro Monat kann man Photoshop und Lightroom abonnieren, für 35,69 Euro alle Apps der Creative Cloud. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Vergrößern Adobe Creative Cloud

Adobe bietet derzeit einige Creative-Cloud-Varianten zu günstigeren Preisen an. Hier finden Sie alle Creative Cloud Angebote in der Übersicht . Bis nächsten Donnerstag, den 23. Mai 2019, kann man die Adobe Creative Cloud Fotografie für 9,90 Euro pro Monat abonnieren. Regulär kostet dieses Abo 11,89 Euro pro Monat, man spart also 1,99 Euro pro Monat beziehungsweise 23,88 Euro pro Jahr.

Das Fotografie-Abo gibt es in drei Varianten. Der Rabatt gilt nur auf das reguläre Foto-Abo, das neben Photoshop, Lightroom Classic und Lightroom 20 GB Cloudspeicher beinhaltet. Der Speicherplatz lässt sich bis auf 10 TB erhöhen.

Eine Übersicht zu den verschiedenen Fotografie-Abos finden Sie hie r

Angebote für Design-Profis

Besonders interessant: Alle Produkte der Creative Cloud kosten derzeit 35,69 Euro pro Monat statt regulär 59,49 Euro. Auch dieses Angebot gilt bis zum 23. Mai 2019. Mit dabei sind über 20 Apps, darunter die Klassiker Photoshop, Lightroom, Premiere, Illustrator, Indesign. Außerdem beinhaltet dieses Abo 100 GB Cloud-Speicher. Zusätzlich mit Adobe Stock kostet das Abo 71,38 Euro statt 95,18 Euro pro Monat.