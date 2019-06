Adobe Lightroom im Mac App Store verfügbar

Simon Lohmann

Bisher musste man sich die entsprechenden Applikationen direkt von der Adobe Webseite herunterladen. Nun geht es über den Mac App Store auch deutlich leichter.

Vergrößern Adobe Lightroom © Mac App Store / Adobe

Adobe ist nicht das schnellste Unternehmen, wenn es darum geht, auf WWDC-Events gemachte Versprechungen auch wirklich in die Tat umzusetzen. 2018 kündigte Apple während der Worldwide Developers Conference an , dass Lightroom zu der App-Auswahl gehöre, die im neu gestalteten macOS App Store unter Mojave angeboten werde. Nun – ein Jahr später – hat Adobe das Versprechen erfüllt.

Die Fotobearbeitungs-App kann kostenlos aus dem Mac App Store heruntergeladen werden. Sofern Sie die Software nach nach der einwöchigen Testphase weiterhin nutzen möchten, müssen Sie sich für ein Abonnement-Modell entscheiden: Entweder zahlen Sie monatlich rund 10 Euro oder Sie nehmen das jährliche Abonnement für rund 120 Euro. Neben Adobe Photoshop Elements 2019 ( erhältlich für rund 75 Euro ) ist Lightroom die einzige Adobe-Software im Mac App Store.

Adobe plant auch, eine Vollversion von Photoshop für das iPad mit Desktop-Synchronisierung irgendwann in diesem Jahr zu veröffentlichen. Wann genau die App auf den Markt kommt, weiß man noch nicht. Dass die Fertigstellung dieses Projektes so lange dauert, kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht hat Adobe auch einige seiner Ressourcen in seine neue Mal- und Zeichen-App namens "Adobe Fresco" gesteckt und musste deshalb an anderer Stelle sparen.