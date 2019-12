Advent 2019: 24 mal Software – Das Macwelt-Gewinnspiel

Peter Müller

Morgen ist der erste Advent, auch wir auf der Macwelt haben 24 Türchen für den Kalender vorbereitet. Diesmal dreht sich alles um Software.

Der Mac in seiner Eleganz und Leistungsfähigkeit wäre nicht vollkommen ohne sein Betriebssystem macOS. Aber dieses allein hilft ja wenig, es ist die Software, die wir auf dem Rechner ausführen. Die hilft uns dabei, unsere Arbeit zu erledigen, nervt manchmal aber auch.



Wir haben für diesen Adventskalender 24 Beispiele von Programmen gesammelt, die uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten begleitet haben – und dabei manchmal auch nerven. Denn keine Software ist perfekt – und wenn Hersteller wie Apple auf die Idee kommen, ihre Programme und Services auf völlig neue Beine zu stellen, bleibt auch für den Anwender, das alte Gewohnheitstier, kein Stein auf dem anderen.



Über so manches Programm ist indes der Lauf der Zeit hinweg gegangen, es wird nicht mehr gebraucht oder ist Bestandteil des Betriebssystems geworden. Der Medienwandel hat die Softwarebranche indes auch sehr mitgenommen, wir erinnern uns noch mit Schaudern an die Zeit, als wir große Programme auf dutzenden Disketten geliefert bekamen, später dann auf CD und DVD – jetzt bekommen wir praktisch nur noch Downloads. Die wir nicht einmal jedes Mal bezahlen, sondern monatlich einen Festbetrag für einzelne Programme oder ganze Pakete.



Ja, und um Pakete geht es doch in der Vorweihnachtszeit, oder etwa nicht?



Und genau solche Pakete können Sie auch gewinnen. Wer unsere Adventskalender in den Vorjahren schon verfolgt hat, kennt es schon: Jeden Tag stellen wir eine Frage und geben drei Antwortmöglichkeiten vor, von denen nur eine korrekt ist. Wenn Sie die Antwort wissen, können Sie uns diese in einem Gewinnspielformular hinterlassen, zusammen mit ihrer Adresse, denn wir wollen Ihnen im Fall des Falles Ihren Gewinn ja auch zustellen können. Das wir Ihre Daten schützen und konform mit der DSGVO verarbeiten, versteht sich ja von selbst.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, respektive von einem Paket überrascht.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und viel Vergnügen mit unserem Adventskalender 2019!