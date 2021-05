Adventure "The Dream Machine": Zwei Episoden derzeit kostenlos

Thomas Hartmann

Das Point-and-Click-Abenteuer von 2012 erhält seinen optischen Charme durch die aus Lehm und Pappe modellierten Spielfiguren und seine Mystery-Atmosphäre.

”Victor und Alicia sind gerade erst in ihr neues Apartment in der großen Stadt eingezogen. Wahrend sie sich eingewöhnen, entdecken sie, dass nicht alles so ist, wie es erscheint…”. So beginnt das Spiel schon mit einer Szene auf einer Insel, die sich kurz darauf als Traum von Victor Neff herausstellt. Nun gilt es die Geheimnisse der neuen Wohnung und der Umgebung beispielsweise der Nachbarn zu entdecken.

Das Spiel von Entwickler Cockroach und Publisher The Sleeping Machine gibt es derzeit stark reduziert bei Steam – die ersten beiden Kapitel sogar noch bis zum 17. Mai (Montag) um 19:00 Uhr kostenlos statt regulär für vier Euro. Die restlichen Kapitel 4-6 sind um 75 Prozent auf jeweils 1,24 Euro reduziert. Alle DLCs inklusive Soundtrack zusammen kosten vorübergehend 7,84 Euro.

Flash Player - Gruß aus vergangenen Zeiten

Erstaunlich ist, dass dieses Spiel auf der Basis des Adobe Flash Players läuft und auch damit sein Alter andeutet. Das wird als Systemvoraussetzung bei Steam aber weder für Windows (ab XP) noch Mac (ab OS X 10.5.8) angegeben, sodass die installierte App offensichtlich selbst einfach der Flash Player mit dem integrierten Spiel ist. Mit einem Rechtsklick in das Programmfenster des gestarteten Spiels oder im Programmmenü ”Über Flash Player” erfährt man, dass man Version 11.4.402.265 (11.4) mit dem Spiel auf seinem Mac eingerichtet hat. Tatsächlich finden wir in unserem Library-User Ordner unter Preferences/Macromedia den Hinweis auf den Flash Player!

Die aktuelle Version des Players bei Adobe rangiert schon bei 32.0 . Sicherheitsbedenken sollten damit aber unserer Ansicht nach nicht verbunden sein, weil dieser Flash Player nur im Rahmen des Spiels startet und damit auch wieder beendet wird. Zumal Adobe nach eigener Auskunft die Ausführung Flash-basierter Inhalte in Flash Player seit dem 12.01.2021 blockiert.