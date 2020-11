AirPods 2. Gen heute bei Aldi zum Tiefstpreis am Black Friday

Dennis Steimels

Am Black Friday verkauft Aldi die Airpods der 2. Generation zum Tiefstpreis von nur 107 Euro. Hier gibt's alle Infos zum SchnÀppchen.

VergrĂ¶ĂŸern Wo gibt's die AirPods (2. Generation) am gĂŒnstigsten? © Fadhli Adnan/Shutterstock.com

Neben Amazon , Media Markt, Saturn und Co. nehmen auch die Discounter-Ketten Aldi SĂŒd und Aldi Nord mit SchnĂ€ppchen am Black Friday teil und bieten im Zuge dessen gleich mal die beliebten Apple Airpods der 2. Generation zum Tiefstpreis an. Am Black Friday (27. November) bekommen Sie die In-Ears bei Aldi Nord fĂŒr nur 107 Euro. Bei Aldi SĂŒd kosten sie mit 111 Euro etwas mehr, aber immer noch sehr wenig, wie ein Blick in den Preisvergleich verrĂ€t. Denn hier kosten die Airpods (2019) mindestens 125 Euro, der UVP liegt bei 179 Euro.



Apple AirPods 2. Generation bei Aldi Nord fĂŒr 107 Euro (Filiale)

Apple AirPods 2. Generation bei Aldi SĂŒd fĂŒr 111 Euro (Filiale)

Die Airpods der 2. Gen können Sie sowohl bei Aldi SĂŒd als auch Aldi Nord nur in der Filiale kaufen. Beachten Sie aber, dass erfahrungsgemĂ€ĂŸ solche Angebote bei Aldi immer recht schnell ausverkauft sind. Aldi SĂŒd erklĂ€rt dazu etwa folgendes:

"Bitte beachte, dass diese Aktionsartikel im Gegensatz zu unserem stĂ€ndig verfĂŒgbaren Sortiment nur in begrenzter Anzahl zur VerfĂŒgung stehen. Sie können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein."

Das können die Apple Airpods 2. Generation (2019)

Die Bluetooth In-Ear-Kopfhörer von Apple kommen inklusive eines Charging Case, der ĂŒber einen Lightning-Anschluss aufgeladen werden kann. Eine Akkuladung der Hörer reicht fĂŒr bis zu 15 Stunden. Über das Ladecase kann die Batterielaufzeit auf ĂŒber 24 Stunden verlĂ€ngert werden. Innerhalb 15 Minuten können die Airpods fĂŒr bis zu 3 Stunden Wiedergabe aufgeladen werden.

Die Airpods können nicht nur mit Apple-GerĂ€ten genutzt werden, sondern auch ĂŒber Bluetooth 4.2 oder Bluetooth 5.0 in Verbindung mit Android-GerĂ€ten. Über eine Android-App kann auch festgelegt werden, dass sich ĂŒber die Airpods nicht Siri, sondern Google Assistant ansteuern lĂ€sst. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Beitrag Airpods mit Android-Smartphone verbinden. Â