Airpods Pro: Bei diesem Shop gibt es den besten Preis

Apples beliebte Bluetooth In-Ear-Kopfhörer - die Airpods Pro - gibt es derzeit im Top-Angebot. Sie sparen rund 100 Euro.

Amazon hat den Preis für die Airpods Pro wieder etwas angehoben, inzwischen liegt er bei 198,10 Euro. Das ist immer noch ein gutes Angebot, trotzdem gibt es noch günstigere Alternativen. Der Onlineshop AfB bietet die Airpods Pro für 183,89 Euro an , also in etwa zum gleichem Preis wie Amazon vor der Preiserhöhung. Sie sparen weiterhin fast 100 Euro im Vergleich zu Apples Online-Store. Weitere Angebote finden Sie auch im Macwelt-Preisvergleich.

Ursprünglicher Artikel vom 25. August:

Die beliebten AirPods Pro von Apple gibt es derzeit bei Amazon im Sonderangebot. Anstatt 279 Euro bekommt man sie dort nun rund 100 Euro günstiger und damit zum Tiefstpreis, wie der Preisvergleich zeigt .

AirPods Pro bei Amazon für 182 Euro kaufen

Die Apple Airpods Pro sind seit Oktober 2019 erhältlich und bieten im Vergleich zu den Nicht-Pro-Airpods eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und adaptives EQ. Für die Geräuschunterdrückung erkennen Mikrofone die Geräusche außerhalb und innerhalb des Ohrs und gleichen sie durch passenden Antischall aus.

Zu den weiteren Eigenschaften der AirPods Pro gehören:

Per Drucksensor aktivierbarer Transparenzmodus, um das Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können



Weiche, konische Silikontips in drei Größen (Groß, Mittel, Klein) für eine individuelle Passform

Vor Schweiß und Wasser geschützt

Der Adaptive EQ passt Musik automatisch an die Ohrform an

Einfaches Setup für alle Apple Geräte

Macwelt empfiehlt: Kaufen

Wenn Sie ein Paar Airpods möchten, sind die Airpods Pro unserer Meinung nach im Moment der beste Kauf. Die neue 3. Generation der Airpods, falls sie gegen Ende 2021 auf den Markt kommt , wird wahrscheinlich nicht alle Funktionen der Airpods Pro haben, einschließlich der Geräuschunterdrückung. Und mit einem voraussichtlichen Preis von mindestens 169 Euro und einer wahrscheinlich eingeschränkten Verfügbarkeit in den ersten Monaten, zahlen Sie nicht wirklich viel mehr, wenn Sie sich die Airpods Pro jetzt holen. Gerüchten zufolge plant Apple zwar eine zweite Generation der AirPods Pro , die soll aber nicht vor 2022 erscheinen - und wenn, wird sie deutlich teurer sein als das aktuelle Angebot.



