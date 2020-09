Airpods Pro für 205€: Cyberport mit Apple-Schnäppchen

Thomas Hartmann

Der Dresdener Versandhändler Cyberport hat eine ganze Reihe von vergünstigten Apple-Geräten im Angebot, vom iPhone SE 64 GB über Apple Pencils bis hin zu Airpods Pro ist vieles dabei.

Vergrößern Unsere Referenz: Apples Airpods Pro

Jede Menge verlockender Angebote macht derzeit Cyberport.de auch für Apple-Produkte. So gibt es beim 1998 gegründeten Versandhändler, der auch über Ladengeschäfte verfügt, beispielsweise iPhones 11 in verschiedenen Varianten mit starken Vergünstigungen gegenüber dem Listenpreis als ”Cyberdeal”. So etwa das iPhone 11 Pro mit 64 GB in Nachtgrün für 959 statt regulär 1120 Euro. Wer eins in Gold bevorzugt, erhält das iPhone 11 Pro Max mit 256 GB für 1219 statt sonst 1383 Euro – ein Schnäppchen natürlich nur relativ. Denn zu diesem Preis erhält man schon fast drei iPhone SE 64 GB in Weiß bei Cyberport, das es derzeit für 439 statt 467 Euro zu bestellen gibt.

Auch interessant, die Airpods Pro inklusive aktiver Geräuschunterdrückung erhält man dort im Moment für 205 statt regulär 272 Euro .

Wer ein iPad Air mit 10,5 Zoll und 64 GB (WiFi) sucht, findet dies in Dresden aktuell für 499 statt gut 535 Euro. Und ein Apple Pencil (2. Generation) lässt sich gerade für 126,90 Euro erwerben.

Auch nicht schlecht: das aktuelle Macbook Pro 16 Zoll Core i7 mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 512 GB wechselt den Besitzer inklusive Touchbar und Touch ID zur Zeit für 2379 statt sonst 2630 Euro.

Und so geht es weiter – wer gezielt nach einem Apple-Produkt oder auch von einem anderen Hersteller sucht, wird im Moment auf der Angebotsseite von Cyberport relativ sicher mit einem passenden Angebot fündig. Auch Apple-Keyboards, die Magic Mouse und andere iPhone-Modelle gehören dazu.