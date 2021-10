Airpods Pro zum absoluten Tiefstpreis bei Amazon

Simon Lohmann

Sparfüchse aufgepasst: Die Airpods Pro gibt es derzeit bei Amazon und Media Markt zum niedrigen Sparpreis.

Vergrößern Bis zu 33 Prozent Rabatt auf Airpods und Airpods Pro. © Shutterstock.com/Mohd Syis Zulkipli

Nachdem Amazon jetzt wenige Tage die Airpods Pro mit 188,99 Euro zum Bestpreis anbot, ist Media Markt nachgezogen und listet die Apple-In-Ears zum gleichen Preis. Amazon reagiert darauf und senkt den Preis weiter – auf 188 Euro . Bei Apple selbst zahlen Sie übrigens satte 279 Euro , Sie sparen also 91 Euro, was einer Ersparnis von 33 Prozent entspricht.



Airpods Pro bei Amazon für nur 188 Euro günstig kaufen

Airpods Pro bei Media Markt für nur 188,99 Euro günstig kaufen

Die Apple Airpods Pro sind seit Oktober 2019 erhältlich und bieten im Vergleich zu den Nicht-Pro-Airpods eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und adaptives EQ. Für die Geräuschunterdrückung erkennen Mikrofone die Geräusche außerhalb und innerhalb des Ohrs und gleichen sie durch passenden Antischall aus.

Zu den weiteren Eigenschaften der Airpods Pro gehören:



Per Drucksensor aktivierbarer Transparenzmodus, um das Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können



Weiche, konische Silikontips in drei Größen (Groß, Mittel, Klein) für eine individuelle Passform



Vor Schweiß und Wasser geschützt



Der Adaptive EQ passt Musik automatisch an die Ohrform an



Einfaches Setup für alle Apple Geräte

Auch Airpods 2 im Angebot: Jetzt zuschlagen oder lieber warten?

Ebenfalls im Angebot sind die Airpods mit kabelgebundenem Ladecase. Bei Apple würden Sie 179 Euro zahlen müssen, bei Amazon gibt es die Kopfhörer derzeit für 126,25 Euro. Das sind etwa 29 Prozent Rabatt, Sie können damit also rund 53 Euro sparen.

Airpods für nur 126 Euro bei Amazon günstig kaufen

Macwelt empfiehlt:

Auch wenn das aktuelle Airpods-Angebot für rund 126 Euro sehr verlockend ist, raten wir lieber dazu, die rabattierten Pro-Modelle anzuschaffen. Gerüchten zufolge stellt Apple auch noch in diesem Herbst das Nachfolger-Modell der Airpods vor – die Airpods 3 (Alle Infos) . Allerdings soll die nächste Generation der Airpods angeblich nicht über die beliebte Geräuschunterdrückung verfügen, diese wird es also nach wie vor nur in den Pro-Modellen geben.