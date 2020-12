Airpods Studio sollen heute kommen

Peter Müller

Noch eine letzte Hardwareneuvorstellung vor Weihnachten? Es mehren sich Indizien, dass es heute Watt auf die Ohren gibt.

Vergrößern OverEar von Apple - Symbolbild © Alluvion Stock - shutterstock.com / Apple

Vor etwa drei Wochen hatte der Leaker L0vetodream davon gesprochen, Apple plane noch eine "Weihnachtsüberraschung" , in der letzten Woche kursierten Spekulationen, diese würde es am 8. Dezember geben – und es könnte sich um die Apple Airtags handeln, die seit gut einem Jahr im Gespräch sind und bereits Spuren in iOS 14.3 hinterlassen haben.

Nun berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple noch vor dem Fest – was durchaus heute sein könnte – seinen lang erwarteten OverEar-Kopfhörer mit Rauschunterdrückung namens Airpods Studio vorstellen würde. Um diesen drehen sich Spekulationen ebenso seit gut einem Jahr, in iOS 14.3 Beta ist zudem ein Icon aufgetaucht, das für die Kopfhörer stehen könnte.

Mit den Airpods Studio will Apple das High-End angreifen und damit Hersteller wie Bose oder Sony. Dabei bringen die Kopfhörer neben der aktiven Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (Active Noise Cancelling, ANC), die Apple bereits mit den Airpods Pro vor einem Jahr eingeführt hatte, noch weitere Features mit. Vor allem natürlich Siri, aber sollen die Kopfhörer nicht nur in der Lage sein, die Musik automatisch zu stoppen, wenn man sie abnimmt, sondern mit ihren Beschleunigungssensoren auch erkennen, wie herum sie aufgesetzt sind. Eine womöglich unschöne oder nicht lesbare R/L-Beschriftung kann so unterbleiben.