Airpods bald bei Aldi: Dieses Angebot lohnt sich

Der Black Friday ist zwar vorbei, doch einige Händler haben sich auch auf die Zeit danach vorbereitet. So auch Aldi Nord, bei denen in Kürze die Airpods (2. Generation) zum absoluten Spitzenpreis in den Verkauf gehen.

Airpods zum Spitzenpreis bei Aldi.

Apple hat inzwischen die dritte Generation der Airpods vorgestellt und ein angenehmer Nebeneffekt davon ist, dass die vorherige Generation bei vielen Händlern deutlich günstiger verkauft wird. Dabei sind diese Airpods immer noch hervorragende Kopfhörer, die gerade in Verbindung mit iPhone, iPad und Co. eine hervorragende Nutzererfahrung bieten. Apple verkauft dieses Modell auch noch selbst, dort müssen Sie allerdings stolze 149 Euro auf den Tisch legen. Das geht auch deutlich günstiger, den niedrigsten Preis finden Sie in Kürze bei Aldi Nord.

Absoluter Spitzenpreis: Aldi Nord startet Airpod-Angebot im Dezember

Aldi Nord verkauft die Airpods (2. Generation) mit dem Standard-Ladecase ab dem 11. Dezember für nur 111 Euro. Sie sparen also 38 Euro (25,5 Prozent) gegenüber einem Einkauf bei Apple. Und auch der Vergleich mit anderen Händlern im Macwelt-Preisvergleich , und auch bei anderen Vergleichsplattformen zeigt: Günstiger finden Sie die Airpods nirgendwo.

Airpods (2. Generation) bei Aldi Nord: Ab dem 11. Dezember für nur 111 Euro

Doch Vorsicht: Unserer Erfahrung nach sind solche Rabattaktionen bei Aldi von kurzer Dauer, da die Geräte rasch ausverkauft sind. Wenn Sie also zuschlagen möchten, müssen Sie schnell sein. Wenn Sie das Risiko nicht eingehen, oder auch nicht so lange warten möchten: Otto bietet die Airpods (2. Generation) ebenfalls rabattiert an, hier zahlen Sie allerdings 134 Euro – also 23 Euro mehr, als bei Aldi in einigen Wochen.

