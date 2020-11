Airpods im Aldi-Angebot: Doch es geht noch günstiger

Simon Lohmann

Zum Marktstart von Design-Skeptikern noch müde belächelt, sind Airpods mittlerweile heiß begehrt – egal, um welches Modell es sich handelt. Derzeit gibt es die zweite Airpods-Generation unter anderem bei Aldi Nord deutlich günstiger zu kaufen. Aber Achtung: Wir verraten, bei welchen anderen Anbietern Sie am meisten sparen können.

Vergrößern Wo gibt's die AirPods (2. Generation) am günstigsten? © Shutterstock / Fadhli Adnan

Die Airpods haben sich mittlerweile zu einem echten Status-Symbol entwickelt. Das Original ist bei Apple selbst allerdings immer noch viel zu teuer. Für die Airpods der zweiten Generation mit normalem Ladecase müssen Sie rund 175 Euro auf den Tisch legen. Dass es auch günstiger geht, zeigen aktuell Aldi Nord und Aldi Süd, die die Airpods 2 aktuell sowohl in der Filiale als auch online für 134 beziehungsweise 139 Euro verkaufen. Doch es geht tatsächlich ist das nicht der beste Preis, denn aktuell bieten Amazon und Media Markt die Airpods 2 am günstigsten an:

Airpods 2. Gen. bei Amazon für 126,71 Euro ansehen

Airpods 2. Gen. bei Media Markt für 126,71 Euro ansehen

25 % Rabatt bei Aldi Nord: Doch es gibt einen Haken

Der Discounter Aldi Nord bietet die AirPods der zweiten Generation bis zum 21. November 2020 für 134 Euro sowohl in der Filiale als auch online an – und damit 5 Euro günstiger als Aldi Süd . Hier können Sie rund 25 Prozent zum UVP von 179 Euro sparen. Doch es gibt einen Haken: Erfahrungsgemäß sind solche Angebote bei Aldi immer recht schnell ausverkauft. Aldi Nord erklärt dazu:

"Wir planen unsere Angebote „Aldi liefert“ stets gewissenhaft und auf Basis aller verfügbaren Erfahrungen. In Ausnahmefällen kann es jedoch vorkommen, dass die Nachfrage nach einem Artikel unsere Einschätzung noch übertrifft und er mehr nachgefragt wird, als wir erwartet haben."