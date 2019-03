Airpower-Alternative? Terratec stellt Ladegerät Charge Air All vor

Stephan Wiesend

Die neue Ladestation von Terratec ermöglich das gleichzeitige Aufladen von zwei Smartphones und einer Apple Watch.

Vergrößern Das drahtlose Ladegerät unterstützt drei Geräte © Terratec

Die von Apple angekündigte Ladematte Airpower lässt weiter auf sich warten, eine interessante Alternative für Ungeduldige gibt es jetzt von Terratec . Die von Terratec als Laderampe bezeichnete Charge Air All ermöglicht dank Qi-Technologie das drahtlose Aufladen von bis zu zwei Smartphones und einer Apple Watch. Die Smartphones müssen dazu auf der linken oder rechten Seite des Ladegerätes positioniert werden, die Smartwatch exakt in der Mitte des 22,8 cm langen und 8 cm breiten Charge Air All.

Vergrößern Die Geräte müssen an bestimmten Markierungen positioniert werden, drei Ladestärken stehen zur Verfügung. © Terratec

Die beiden Smartphone-Ladebereiche liefern eine Leistung von 5 bzw. 10 W, der Ladebereich für die Apple Watch 3,25 W. Die Ladeeffizienz gibt Terratec mit knapp 70 Prozent an, auch Geräte mit Schutzhülle werden unterstützt. Mit Strom versorgt wird das Ladegerät per USB-C-Kabel, ein Adapter liegt bei. Für 70 Euro ist das Gerät in Kürze im Handel erhältlich.

Apple schon lang angekündigte Ladematte Airpower sollte die freie Positionierung von Apple-Geräten ermöglichen, leider scheint es bei der Umsetzung technische Probleme gegeben zu haben. Terratec ist übrigens nicht der erste Hersteller einer Multi-Ladestation auf Qi-Basis, ein Gerät für das Aufladen von drei Smartphones gibt es etwa bei Amazon von Zealsound .

Vergrößern Charge Air Clock kombiniert LED-Uhr und Qi-Ladegerät. © Terratec

Zusätzlich zum Charge Air All hat Terratec noch ein zweites Qi-Ladegerät vorgestellt, das Charge Air Clock . Dieses ermöglicht das drahtlose Aufladen einer Smartwatch und bietet zusätzlich eine integrierte LED-Uhr. Für 30 Euro bietet das Gerät neben der Wecker-Funktion auch eine USB-Schnittstelle für das Aufladen von Tablets und Smartphones.