Airtag: Verkaufsstop wegen Sicherheitsbedenken in Australien

Kris Wallburg, David Price

Ein australischer Einzelhändler reagiert auf Berichte, dass die Airtag-Batterie für Kinder gefährlich leicht zugänglich ist.

Vergrößern Hat Apple es mit der leicht zugänglichen Batterie zu gut gemeint? © Apple

Der australische Einzelhändler Officeworks hat den Verkauf von Apples Airtag-Trackern gestoppt, nachdem berichtet wurde, dass die Batterie leicht von Kindern entfernt werden kann. Der Schritt, über den zuerst Gizmodo berichtete und der inzwischen von Officeworks bestätigt wurde, erfolgte zunächst still und leise, ohne dass die Mitarbeiter im Laden wussten, dass das Produkt zurückgezogen wurde.

Ein Apple-Fan in Keswick, Südaustralien, beschrieb auf Reddit ein rätselhaftes Einkaufserlebnis. Er versuchte, einen Airtag mit einem Gutschein zu kaufen, aber die Angestellten konnten keinen finden, obwohl sie einen Lagerbestand sahen und sich daran erinnerten, die Geräte ein paar Tage zuvor verkauft zu haben.

"Schließlich kam jemand aus dem Büro nach unten und erklärte, dass die Airtags aufgrund von Sicherheitsbedenken, wie leicht die Knopfzellenbatterie von einem Kind entfernt werden kann, zurückgerufen wurden", schreibt der Käufer.

Ein anderer Redditor antwortete, dass sein lokaler Officeworks-Shop den Airtag nicht einmal im System hat. Beide Nutzer waren sich einig – und wir können bestätigen – dass das Produkt von der Website des Händlers entfernt wurde.

Ein Vertreter von Officeworks sagte gegenüber Gizmodo: "Die Apple Airtag-Reihe wird vorübergehend nicht bei Officeworks erhältlich sein. Das Produkt wird von Officeworks nicht auf Lager gehalten, bis die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission [ACCC] weitere Hinweise gibt."

Die ACCC kommentierte unterdessen: "Der ACCC sind Berichte bekannt, in denen Bedenken über die Zugänglichkeit der Knopfbatterien im Apple Airtag Produkt geäußert wurden... Wenn ein Lieferant feststellt, dass ein von ihm geliefertes Produkt unsicher ist, erwartet die ACCC, dass der Lieferant einen freiwilligen Rückruf durchführt, um die Verbraucher über das Risiko zu informieren, das Sicherheitsproblem zu beheben oder das Produkt vom Markt zu nehmen."

Was ist gefährlich am Airtag?

Das Problem dreht sich um die Airtag-Batterie, die viel einfacher zu entfernen ist als die jedes anderen Apple-Produkts der letzten Zeit. Ich habe einen vor mir liegen und es ist einfach nur ein Druck und eine Drehung.

Das ist praktisch für Verbraucher, die einen entladenen Airtag wieder in Gang bringen müssen, aber potenziell tödlich für Kinder, die auf den Akku zugreifen und ihn dann missbräuchlich verwenden.

Dieses Problem ist in Australien aufgrund einer Reihe von Tragödien in jüngster Zeit von größerer Bedeutung als anderswo. Die Verbraucherschutzorganisation Choice stellt fest, dass seit 2013 drei Kinder durch das Verschlucken von Knopfzellenbatterien gestorben sind, während Product Safety Australia "schätzt, dass landesweit 20 Kinder pro Woche in Notaufnahmen eingeliefert werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie eine Knopfbatterie verschluckt oder eingesetzt haben".

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies nur Befürchtungen über mögliche Schäden sind. Bisher gibt es keine Berichte über Kinder, die die Batterie eines Airtag verschluckt haben oder dadurch zu Schaden gekommen sind.

Apple hat unterdessen zugesagt, alles zu tun, um die Bedenken auszuräumen.

"Der Airtag ist so konzipiert, dass er die internationalen Sicherheitsstandards für Kinder erfüllt, einschließlich derer in Australien, indem er einen zweistufigen Push-and-Turn-Mechanismus erfordert, um auf die vom Benutzer austauschbare Batterie zuzugreifen", so ein Vertreter gegenüber Gizmodo.

"Wir verfolgen die Vorschriften genau und arbeiten daran, sicherzustellen, dass unsere Produkte die neuen Standards erfüllen oder übertreffen, einschließlich derer für die Verpackungskennzeichnung, und zwar weit vor dem erforderlichen Zeitrahmen."

Dieser Bericht wurde von unserer britischen Schwesterpublikation Macworld.co.uk übersetzt.

Unsere Einschätzung:

Natürlich ist es wichtig, dass der Zugang zu schädlichen Komponenten wie Batterien, besonders wenn sie so klein und somit leicht zu verschlucken sind, möglichst schwer gemacht wird. Es ist ironisch, dass Apple, denen jahrelang vorgeworfen wurde, den Zugang zu Batterien zwecks Austausch zu schwer zu machen, nun genau gegensätzlich in der Kritik steht. Ob der Mechanismus in den Airtags tatsächlich zu einfach zu überwinden ist, müssen die Verbraucherschutzbehörden der jeweiligen Länder klären. In Deutschland wurde der Airtag vom TÜV Süd, der für die Freigabe solcher Produkte zuständig ist, freigegeben, deshalb gehen wir davon aus, dass Apple alle gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Wir haben beim TÜV Süd nachgefragt, welche gesetzlichen Anforderungen zur Kindersicherung von Batterien in Deutschland vorgeschrieben sind und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.