Airtags: Stalking-Schutz durch Softwareupdate

Kris Wallburg

Apple hat ein neues Firmwareupdate fĂŒr die Airtags veröffentlicht. Das Update installiert sich automatisch und perfektioniert in erster Linie die Neuerungen des vorherigen Updates. Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Stalking-Schutz.

VergrĂ¶ĂŸern Apple hat ein neues Softwareupdates fĂŒr die Airtags ausgerollt. © Shutterstock.com/dreii

Apple hat ein neues Firmwarupdate fĂŒr die Airtags ausgerollt. Das berichtet Macrumors. Die Softwareversion 1.0.276 ist identisch mit der letzen Version, lediglich die Build-Nummer hat sich geĂ€ndert. Das deutet darauf hin, dass das Update vor allem die Features des letzten Updates perfektionieren soll.

Anfang Juni hat Apple bereits ein Softwareupdate fĂŒr die Airtags ausgerollt, dessen Fokus vor allem auf der Verbesserung der Anti-Stalking-Features lag. Gerade Besitzer von Android-Smartphones sollen damit besser vor Stalking durch Airtags geschĂŒtzt werden. So fĂ€ngt der Airtag nun schneller an zu piepen, wenn er sich fĂŒr lĂ€ngere Zeit vom iPhone des Besitzers entfernt hat. Außerdem arbeitet Apple an einer App fĂŒr Android-Smartphones, mit der sich Airtags in der Umgebung besser entdecken lassen.

Das Update kann nicht manuell angestoßen werden, sondern wird automatisch installiert. DafĂŒr muss sich der Airtag lediglich in Bluetooth-Reichweite Ihres iPhones befinden. Um das Update zu starten, ist der beste Weg dementsprechend, den Airtag einfach bei aktivierten Bluetooth eine Weile neben Ihrem iPhone liegen zu lassen.