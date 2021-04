Airtags kaufen – so gelingt es heute garantiert

Halyna Kubiv

Der Apple Store ist offline, denn heute ist wieder ein Bestelltag: Viele von Apples Neuheiten kann man heute ab Nachmittag vorbestellen.

Vergrößern Airtags © Apple

Apples Vertriebsabteilung ist mal wieder mit uns gnädig: Auf dem europäischen Kontinent müssen die Menschen nicht in aller Herrgottsfrühe aufstehen, sondern dürfen ausschlafen, frühstücken und sogar zu Mittag essen, denn die Vorbestellung von Airtags beginnt hierzulande um 14 Uhr . Schon jetzt ist der Apple Store offline, das heißt, man muss sich bis zwei am Nachmittag gedulden, bis Apple alle Links freischaltet. Ab dann gilt nur Schnelligkeit, denn allem Anschein nach werden die Airtags recht beliebt und infolgedessen schnell ausverkauft sein. Auf eine Alternative muss man noch erst warten: Dritt-Anbieter wie der Telekom-Shop oder Apples Seite auf Amazon führen die smarten Schlüsselanhänger noch nicht.

Airtags für 35 Euro oder im 4er-Pack 119 Euro vorbestellen

Damit die Vorbestellung schnell klappt, sollten die Angaben zur Kreditkarte und Adresse gültig sein. Apple bietet auf der Seite noch eine Möglichkeit an, die Airtags mit einer Gravur zu versehen. Davon würden wir abraten, denn das nimmt die wertvolle Zeit bei der Bestellung. Und bei den beliebten Apple-Produkten könnte eine Minute entscheidend sein, ob die Bestellung gleich am ersten Tag oder erst nach Wochen ankommt. Ist Ihre Lieferzeit nach hinten verrutscht, versuchen Sie mit dem Viererpack an Airtags: Dies ist etwas teurer (in der Gesamtsumme, ein Airtag aus dem Set kostet rund 30 Euro, also etwas weniger als das Einzelstück) und kann nicht so schnell vergriffen sein.

Wenn auch das nicht hilft: Wählen Sie bei der Lieferung nicht die Zustellung nach Hause, sondern eine Abholung im benachbarten Apple Store. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt: Selbst wenn bei einem beliebten iPhone die Lieferzeiten schon eine Woche nach hinten gerutscht waren, konnte man ein Modell noch im Store reservieren. Apple beliefert eigene Läden mit einer bestimmten Charge an neuen Produkten gleich am ersten Verkaufstag, hier können Sie also Glück haben.