Alle Apple-Angebote am Prime Day

Wer ein besonders günstiges iPhone XR haben wollte, musste heute Vormittag handeln. Jetzt sind nur noch vereinzelte Farben verfügbar – aber noch jede Menge andere Angebote.

Prime Day, Schwarzer Freitag und andere Rabatt-Aktionen: Bisher ist das an Apple meist vorbei gegangen. Maximal gab es mal einen Gutschein, den man im Apple Store einlösen konnte, wenn man bei Apple an Aktionstagen Hardware kaufte. Unabhängige Händler hatten es noch schwerer, gute Angebote zu machen, außer im Abverkauf von älteren Produkten waren da kaum mehr als einige wenige symbolische Euro drin.

Doch ist Apple im letzten Herbst eine Kooperation mit Amazon eingegangen und verkauft seither direkt Macs, iPad und iPhones über den weltgrößten Versandhändler. Sehr zum Leidwesen kleinerer Reseller und Market-Place-Händler, die seither keine Apple-Produkte mehr über Amazon verkaufen können.

Aber zum Nutzen der allgemeinen Kundschaft, in Sachen Preisbewusstsein. Nicht alles, was man bei Apple kaufen kann, ist am Prime Day bei Amazon vergünstigt, es stechen aber einige Angebote hervor. Hier geht es zum Überblick aller Apple-Produkte am Amazon Prime Day.

Die besten Apple Deals heute:

iPhone 8 Plus in Space Grau mit 64 GB Speicher derzeit 599,99 Euro

iPhone 8 Plus (256 GB) Silber für 699,99 Euro

iPhone 6S (128GB) ist von 511 Euro auf 369,99 Euro reduziert

Mac Mini: 3,6-GHz-Quadcore Core i3 für 822,90 statt 899 Euro

Nur 999 Euro kostet derzeit das Macbook Air 2018 in Silber und mit 128 GB