Alle Apple-Neuheiten im Juli 2021

Jason Cross

Neuer Monat, neue Erwartungen. Im Juli wird aber mehr kommen als gedacht - vor allem die Public Betas der neuen Systeme. Hardware gibt es eher keine – dafĂŒr aber Ted Lasso!

VergrĂ¶ĂŸern Wer braucht schon neue Hardware, wenn Ted Lasso zurĂŒck kehrt?

Der Juni war ein großer Monat mit der WWDC und einer Menge großer Software- und Service-Neuigkeiten, aber er brachte uns nicht die neue Hardware, ĂŒber die gemunkelt wurde. Es sieht so aus, als ob auch der Juli in Sachen Hardware dĂŒnn ausfallen wird, aber das bedeutet nicht, dass der Juli zu verachten wĂ€re! So steht der Start der neuen öffentlichen Betas von iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 bevor und in Apples Abo-Dienste lassen neue Veröffentlichungen erwarten.

Was wir an Hardware-, Software- und Service-Releases im Juli sicher wissen, zusammen mit dem, von denen wir glauben, dass die neuesten GerĂŒchte und Leaks korrekt sind.

GerĂŒchte ĂŒber neue Produkte

In den letzten Monaten hat Apple seinen neuen 24-Zoll-iMac , iPad Pro , ein aktualisiertes Apple TV 4K und Airtags veröffentlicht. Jeder erwartete, dass Apple auf der WWDC im Juni neue höherwertige Macbook Pros und einen Mac Mini mit aktualisiertem Apple Silicon (vielleicht dem M1X Chip) ankĂŒndigen wĂŒrde. Das ist nicht passiert, und jetzt wissen wir nicht, was als NĂ€chstes kommt.

Wir erwarten im Juli ĂŒberhaupt keine neuen Hardware-Veröffentlichungen. Apple hat dieses Jahr noch viel vor - neue iPhones und Apple Watches natĂŒrlich, aber auch neue Macs und vielleicht neue Airpods, iPad Mini und mehr. Davon wird im Juli ziemlich sicher nichts davon erscheinen. Es ist zwar immer noch möglich, dass die Airpods oder ein neues iPad zufĂ€llig auf Apple.com auftauchen, aber wir erwarten keine Events oder grĂ¶ĂŸere ProdukteinfĂŒhrungen. DiesbezĂŒglich wird der Sommer wohl ein wenig langweilig .

Auf der WWDC im Juni kĂŒndigte Apple alle Betriebssystem-Updates fĂŒr den Herbst an. Die Entwicklerkonferenz fiel mit der Veröffentlichung von Beta-Versionen zusammen, die nur fĂŒr registrierte Entwickler gedacht waren, aber Apple versprach, dass eine Public Beta im Juli veröffentlicht werden wird. Ein genaues Datum dafĂŒr gibt es noch nicht, aber es gab bisher zwei Developer-Beta-Versionen, und wir halten es fĂŒr wahrscheinlich, dass die Public Beta Anfang Juli erscheinen wird. FĂŒr den öffentliche Beta-Test können Sie Ihre Apple-ID unter der Adresse beta.apple.com registrieren.

VergrĂ¶ĂŸern iOS 15 ist voller neuer Funktionen, und jeder, der es ausprobieren möchte, wird im Juli die Möglichkeit dazu haben. © Apple

iOS 15 und iPadOS 15

Die Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 kommt im Juli, sodass Sie die Möglichkeit haben, Apples Herbst-Betriebssysteme vor der Veröffentlichung auszuprobieren. Wir raten davon ab, sie auf einem unternehmenskritischen GerĂ€t auszufĂŒhren, und wenn Sie Bugs oder Apps finden, die nicht funktionieren, sollten Sie die Feedback-App verwenden, um sie zu melden.

macOS 12 Monterey

Apples neueste Version von macOS wird etwa zur gleichen Zeit wie iOS und der Rest in den Public-Beta-Test gehen, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass sie ein paar Tage bis zu ein oder zwei Wochen hinterherhinkt. Trotzdem denken wir, dass sie im Juli kommen wird.

tvOS 15

Es gibt nicht annĂ€hernd so viel Neues in tvOS 15 wie in iOS oder macOS, aber es hat immer noch einige nĂŒtzliche Neuerungen wie die Verwendung von FaceID oder TouchID zur Anmeldung in Apps, Spatial-Audio-UnterstĂŒtzung mit Airpods und all die neuen Shareplay-Funktionen .

watchOS 8

Wenn Sie die Public Beta von iOS 15 verwenden, warum nicht auch die watchOS 8 Beta? Es hat eine Handvoll neuer Funktionen und neu gestaltete Apps und je mehr es getestet wird (und je mehr du Probleme in der Feedback-App meldest), desto stabiler und zuverlÀssiger wird es sein, wenn es diesen Herbst auf den Markt kommt.

iOS 14.7 (und Konsorten)

WĂ€hrend wir alle auf das nĂ€chste große Ding gespannt sind, ist Apple mit iOS 14 noch nicht fertig, denn iOS 14.7 befindet sich im Beta-Test und wird wahrscheinlich im Juli veröffentlicht. Die eng verwandten Systeme werden höchstwahrscheinlich zur gleichen Zeit in neuen Versionen veröffentlicht (iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6 und macOS 11.5).

Dienste

Apple TV+

Es gibt viele Apple-TV+-Sendungen, die diesen Herbst kommen, aber auch im Sommer freuen wir uns ĂŒber einige Neuveröffentlichungen:

Schmigadoon!: Cecily Strong und Keegan Michael-Key spielen die Hauptrollen in dieser Musical-Komödie ĂŒber Rucksacktouristen, die die magische Stadt Schmigadoon entdecken, in der sich alle so verhalten, als wĂ€ren sie in einem Musical aus den 1940er Jahren. Sie können nicht gehen, bis sie die "wahre Liebe" gefunden haben. Klingt nach einer Parodia auf das Musical Brigadoon und den gleichnamigen FIlm von 1954 mit Gene Kelly in der Hauptrolle. Premiere ist am 16. Juli.

Ted Lasso (Staffel 2): Die sympathischste Serie auf Apple TV+ ist zurĂŒck fĂŒr eine zweite Staffel ĂŒber den American-Football-Trainer, der nach Großbritannien geht, um ein Premiere-League-Fußballteam zu trainieren. Premiere ist am 23. Juli.

Watch the Sound mit Mark Ronson : Eine sechsteilige Dokumentarserie, die den DJ und Produzenten Mark Ronson dabei begleitet, wie er "die unerzÀhlten Geschichten hinter der Entstehung von Musik aufdeckt und die LÀngen, die Produzenten und Schöpfer bereit sind zu gehen, um den perfekten Sound zu finden." Premiere am 30. Juli.

Fitness+

Der weiterhin nicht in Deutschland gestartete Fitness-Dienst von Apple erhĂ€lt neue Inhalte, die ab dem 28. Juni bis zum Juli verfĂŒgbar sind. Jeden Montag gibt es neue "Time to Walk"-Episoden, eine "Artist Spotlight"-Serie und neue Workouts von der berĂŒhmten Fitness-Trainerin Jeanette Jenkins. Halten Sie im Laufe des Monats Juli Ausschau nach weiteren Inhalten in diesen Kategorien.



Apple Arcade

Apple veröffentlicht freitags neue Spiele fĂŒr Apple Arcade, aber nicht jeden Freitag gibt es ein neues Spiel oder ein wichtiges Update. Viele Spiele werden ohne Vorwarnung veröffentlicht, aber Sie werden oft ein paar Projekte in der "Coming Soon"-Sektion aufgelistet sehen.

Nach einer lĂ€ngeren Periode ohne neue Spiele, hat es im Juni endlich drei neue Arcade-Veröffentlichungen gegeben. Es gibt immer noch einige sieben Spiele in der Coming Soon Sektion, und sie alle sind Remaster oder Remakes klassischer App-Store-Hits. Jedes von ihnen könnte im Juli erscheinen (und wir könnten auch von anderen ĂŒberrascht werden):

Solitaire Stories: Ein Solitaire-Spiel mit einer Geschichte, die Sie durch immer schwierigere Herausforderungen fĂŒhrt.

Angry Birds Reloaded : Ein Remaster des ursprĂŒnglichen Angry Birds.

Alto's Odyssey: Die verlorene Stadt: Eine Neuauflage des Originalspiels mit zusÀtzlichen neuen Inhalten.

Doodle God Universe: Das klassische Item-Kombinations-Puzzlespiel, remastered und verfeinert.

Jetpack Joyride+: Es schien eine Zeit zu geben, in der fast jeder diesen einfachen One-Tap-Endless-Runner (Ă€h... "Flieger") auf seinem iPhone hatte.