Alle Apple-Neuheiten im Februar 2022

Jason Cross, Peter Müller

Februar ist Black History Month und bei Apple auch Herzmonat. Ansonsten gibt es wenig, was den Puls steigen lässt.

Vergrößern Keine neue Hardware im Februar - abgesehen von einem Armband. © PENpics Studio, shutterstock.com / Apple

Der Februar ist in den USA Black History Month, was in gewisser Weise den Zeitplan für Apples in diesem Monat bestimmt. Das bisher einzige neue Produkt ist ein spezielles "Unity"-Uhrenarmband in Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Der Februar ist aber auch der Herzmonat, Apple bietet am 14. Februar, dem Valentinstag, an dem das Herz auch noch eine andere Bedeutung bekommt, eine besondere Herausforderung, zumindest für Faulpelze: Wer an dem Tag den auf mindestens 30 Minuten eingestellten Trainingsring schließt, bekommt eine besondere Auszeichnung auf die Apple Watch.

Bis zum Frühjahr (genauer: Ende März) ist von Apple keine bedeutende neue Hardware zu erwarten, aber es stehen eine Reihe von Software- und Service-Veröffentlichungen in diesem Monat an. Hier die Details:

Black History Month

Apple hat eine Reihe von Initiativen zur Feier des Black History Month ins Leben gerufen. Besonders erwähnenswert ist die Sonderedition des Black Unity Geflochtenen Solo Loops für die Apple Watch zum Preis von 99 Euro , das mit dem neuen Unity Lights Zifferblatt (erhältlich für Apple Series 4 oder höher) kombiniert werden kann. Das neue Zifferblatt und das Armband sind vom Afrofuturismus inspiriert, einer der Wege, mit denen Apple "Generationen von schwarzen Menschen, die gesehen und nicht gesehen wurden", in den Mittelpunkt stellt.

Apple hebt auch schwarze Mitwirkende in seinen Diensten hervor. Auf Apple Music 1 können Sie sich spezielle Episoden von "The Message" anhören, in denen der Beitrag schwarzer Künstler zur Kultur diskutiert wird.

Apple Fitness+ bietet Workouts mit Wiedergabelisten mit schwarzen Künstlern und zwei neue Meditationen zu den Themen Dankbarkeit und Bewusstsein. Schließen Sie im Februar sieben Tage hintereinander Ihren Bewegungsring auf der Apple Watch, um die limitierte Unity Challenge zu verdienen. Am 7. Februar gibt es eine neue "Time to Walk"-Episode mit Ayọ Tometi, einem der Gründer der "Black Lives Matter"-Bewegung.

Apple Podcasts wird eine breite Palette von Inhalten schwarzer Autoren und Shows über schwarze Geschichte und Kultur vorstellen. Im App Store werden Apps vorgestellt, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Schwarzen in allen Lebensbereichen fördern, von Finanzen bis hin zu körperlichem und geistigem Wohlbefinden.

Apple Bücher wird Autoren hervorheben, die sich mit dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden von Schwarzen auseinandersetzen. Apple Maps wird in ausgewählten Städten der USA neue Guides anbieten, die die Geschichte der Schwarzen und von Schwarzen geführte Unternehmen hervorheben. Und schließlich gibt es in der TV-App von prominenten schwarzen Künstlern und Stars kuratierte Sendungen, während Apple News (nicht in Deutschland erhältlich) die Arbeit schwarzer Journalisten hervorhebt.

Vergrößern Das neue Zifferblatt Unity Lights © Apple

Gerüchte über neue Produkte – da kommt nicht viel mehr

Neben dem erwähnten Armband für die Apple Watch zum Black History Month, erwarten wir keine weiteren neuen Produkte. Aber diese werfen allmählich ihre Schatten voraus: Die Gerüchteküche munkelt, dass Apple ein neues iPhone SE und ein überarbeitetes iPad Air auf einem Frühjahrs-Event im März oder April vorstellen könnte. Weiterhin köcheln in der Gerüchteküche für die erste Jahreshälfte Erwartungen an ein grundlegend überarbeitetes Macbook Air, ein High-End-Mac-Mini und ein 27-Zoll-iMac – die auf einem möglichen Frühjahrsevent ihre Aufwartung machen könnten. Der Rest der neuen Produkte von 2022 - iPhone, Apple Watch, iPad Pro, Airpods Pro, 13-Zoll-Macbook Pro, Mac Pro und vielleicht ein AR/VR-Headset – wird erst viel später im Jahr erwartet.

Apple hat iOS/iPadOS 15.3 und macOS 12.2 gegen Ende Januar veröffentlicht und sofort danach den Beta-Testprozess für iOS 15.4 und macOS 12.3 gestartet. Die Veröffentlichung der finalen Versionen erwarten wir eher für den März und nicht schon für den Februar – es gibt wieder eine Reihe von neuen Funktionen zu testen, nachdem iOS 15.3 und macOS 12.2 eher der Fehlerbehebung dienten.

iOS 15.4: Zu den Neuerungen gehört die Möglichkeit, Face-ID mit einer Maske zu verwenden und Notizen zu Schlüsselbund-Passworteinträgen hinzuzufügen. Außerdem gibt es neue Emoji, ein Apple-Card-Widget und mehr. Lesen Sie hier die Details zu iOS 15.4 und den Verlauf des Beta-Tests.

iPadOS 15.4 : Das meiste, was in iOS 15.4 neu ist, ist auch hier zu finden, aber die wichtigste Neuerung ist Universal Control (nahtlose Steuerung), mit der Sie Ihre Maus und Tastatur ganz einfach auf Ihrem Mac und iPad verwenden und Inhalte per Drag-and-drop zwischen beiden Geräten verschieben können.

macOS 12.3: Die wichtigste Neuerung ist Universal Control in Verbindung mit iPadOS 15.4. Wie das funktioniert, haben wir hier im Detail erklärt.

Services – das ist alles neu im Februar

Aktivitätsauszeichnung für die Apple Watch: Wie bereits erwähnt, können Sie zur Feier des Black History Month eine Unity-Auszeichnung verdienen. Schließen Sie einfach im Februar an sieben Tagen in Folge den Bewegungsring. Das fällt Ihnen leichter, wenn Sie das Kalorienziel etwas reduzieren , aber wir wollen Sie nicht zum Schummeln animieren.

Sie können sich auch eine zeitlich begrenzte Auszeichnung für das chinesische neue Jahr (nach dem Mondkalender) verdienen, um das Jahr des Wassertigers zu feiern. Schließen Sie zwischen dem 1. und 15. Februar eine beliebige Übung von mindestens 20 Minuten Dauer ab, um dieses Badge zu erhalten.

Vergrößern The Badge of the Tiger: Bei uns nur auf dem iPhone gesichtet, nicht auf der Apple Watch.

Da der Februar der Monat der Herzgesundheit ist, bietet Apple eine spezielle Auszeichnung an, die Sie erhalten können, wenn Sie am 14. Februar 30 Minuten lang trainieren. Apple wird auch eine Reihe anderer Gesundheits- und Fitnessressourcen in seinen Diensten hervorheben.

VO2 Max: Wie Apple Watch die Cardiofitness misst

Apple TV+ im Februar – Premieren und Fortsetzungen

Suspicion: Basierend auf der israelischen Serie "False Flag". Die Entführung des einundzwanzigjährigen Leo aus einem großen, gehobenen Hotel im Zentrum New Yorks wird auf Video festgehalten und verbreitet sich im Internet. Schnell werden vier britische Staatsbürger, die in dem Hotel wohnten, zu den Hauptverdächtigen. Erstausstrahlung am 4. Februar.

Der Himmel ist überall: Der Film basiert auf dem Buch von Jandy Nelson und handelt von einer Teenagerin, die versucht, den Verlust ihrer Schwester zu verarbeiten. Premiere ist am 11. Februar.

Pretzel und die Welpen : Eine Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die auf dem Buch "Pretzel" von Margret und H.A. Rey basiert. Erstausstrahlung am 11. Februar.

Severance: Mark Scout leitet ein Team bei Lumon Industries, dessen Angestellte sich einer Trennungsprozedur unterzogen haben, bei der ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und ihrem Privatleben chirurgisch getrennt werden. Dieses gewagte Experiment der "Work-Life-Balance" wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich enthüllenden Geheimnisses wiederfindet, das ihn zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen. Erstausstrahlung am 18. Februar.

Lincoln's Dilemma: Eine vierteilige Dokumentarserie, die sich mit Präsident Lincoln und dem komplexen Weg zur Beendigung der Sklaverei beschäftigt. Erstausstrahlung am 18. Februar.

Servant: Der etwas langatmige Thriller von M. Night Shyamalan wird mit den Episoden 3–6 fortgesetzt, die freitags ausgestrahlt werden.

Apple Arcade – neue Spiele im Februar

Apple veröffentlicht freitags neue Spiele für Apple Arcade, aber nicht jeden Freitag gibt es ein neues Spiel oder eine wichtige Aktualisierung. Viele Spiele werden ohne Vorankündigung veröffentlicht, aber Sie werden oft einige Projekte im Abschnitt "Coming Soon" sehen. Einige haben ein Veröffentlichungsdatum, aber die meisten kommen offenbar ohne Vorwarnung. Spiele mit einem "+" am Ende sind Titel, die bereits im App Store veröffentlicht wurden, aber gerade eine neue Version (ohne Werbung oder Mikrotransaktionen) in Apple Arcade erhalten.

Normalerweise werden im App Store mindestens ein paar Spiele als "Coming Soon" gelistet, aber zu Beginn des Februars sind keine solchen Titel zu finden. Das ist eine ungewöhnliche Situation, aber wir glauben nicht, dass dies bedeutet, dass es im Februar keine Arcade-Veröffentlichungen geben wird. Es ist möglich, dass Apple einfach keine Apps hat, die so weit im Voraus fertig sind, oder dass es einen weiteren großen Vorstoß plant, wie im letzten Jahr, als es 30 neue Spiele zur Sammlung hinzufügte und die Regeln anpasste, welche Titel für Apple Arcade in Frage kommen.