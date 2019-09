Alle Songs aus Apples Werbung in einer Playlist

Peter Müller

Knapp 100 Songs fasst eine aktualisierte Wiedergabeliste in Apple Music "Gehört in Apples Werbung".

Vergrößern Gehört in Apple Werbung

Sechs Stunden Programm: Musik liegt bekanntlich in der DNA Apples – schon der Name ist dem Musikbusiness entlehnt, respektive von der Plattenfirma der Beatles "geklaut", weswegen sich Apple Inc. lange Jahre lang mit Apple Corps. stritt. Der iPod kam zu einer Zeit, als alle Welt mit einem Apple-PDA rechnete, dem zweiten Versuch nach dem Newton. Doch erkannte Apple, dass diese Produktkategorie zu jener Zeit schon auf dem absteigenden Ast war, Musik hingegen zeitlos. Und ist nicht das iPhone eigentlich nur ein iPod, der ins Internet kann und ein bisschen telefonieren? Musik spielt bei Apple-Keynotes immer wieder eine Rolle – und sei es als Hintergrund für ein Promo-Video oder einen TV-Sport – manchmal aber kommen Musiker bei einer Apple-Veranstaltung auch gleich auf die Bühne, letzten Oktober etwa Lana Del Ray.

Im vergangenen Jahr haben wir unseren Adventskalender auch dem Thema "Apple und Musik" gewidmet, für 24 Folgen Titel und die passenden Geschichten zu finden, war gar nicht so schwer. Wir vermuten dennoch, dass die Idee der Redaktion von Apple Musik, alle je in Apple-Werbungen benutzten Songs in eine Wiedergabeliste zu packen, unabhängig davon entstand, das Thema liegt einfach in der Luft. Seit letzter Woche kann man also Stunde über Stunde der Musik lauschen, mit der Apple in der Vergangenheit seine Produkte bewarb, mit dem Spot "Wonderful tools" ist ja ein neuer Song für "Heard in Apple Ads" hinzugekommen, "Flirting with June" von Les Gordon. Lana Del Reys "Venice Bitch" ist natürlich ebenso dabei wie Elvis mit "There's Always Me" oder Klassiker wie "Purple Haze" und "She's A Rainbow" von Hendrix und Rolling Stones, Coldplay und John Mayer fehlen natürlich auch nicht. Also: Airpods eingestöpselt oder den Homepod auf volle Lautstärke drehen und sich beim Hören zu erinnern versuchen, in welchem Spot die Songs denn nun welches Produkt oder Service bewarben.