Alles, was Apple im Dezember 2021 bringt

Endspurt für 2021. Das Beste kommt nicht immer am Schluss, Apple hat schon geliefert. Ein bisschen was steht noch aus.

Kein Zweifel: Apples hat sich in diesem Jahr heftig mit Neuerungen ausgetobt und ist dabei, sich am Jahresende wieder etwas zu beruhigen. So gehen wir davon aus, dass alle wichtigen Geräte, die in diesem Jahr erscheinen werden, bereits auf dem Markt sind, und selbst neue Shows von Apple TV+ kommen nicht im breiten Strom daher, sondern allmählich nur noch als Rinnsal. Dazu wird es sehr wahrscheinlich im Dezember neue iOS- und macOS-Updates geben, zusammen mit einer Handvoll Veröffentlichungen bei Apple Arcade. Dies sind Produkte, die Apple im Dezember veröffentlichen könnte.

Neue Produkte – was die Gerüchteküche sagt

Im November hat Apple keine neuen Produkte veröffentlicht, es sei denn, man zählt den Beat Fit Pro von Apples Tochter Beats mit dazu. Im letzten Jahr kamen neue Macs erst im November, heuer schon im Oktober. Weihnachten ist schon in etwas mehr als drei Wochen, man sollte also meinen, dass Apple in diesem Jahr mit seinen Produktankündigungen durch ist. Aber Apple hat uns schon früher überrascht, letztes Jahr am 8. Dezember mit den Airpods Max.

Airpods Max in neuen Farben: Letzten Dezember stellte Apple seine luxuriösen Over-the-Ear-Airpods vor, nur wenige konnten sie aber noch vor Weihnachten in Empfang nehmen, erst seit dem Frühjahr sind die Lauscher einigermaßen kurzfristig lieferbar. Wir erwarten in diesem Dezember noch kein neues Modell, haben aber Gerüchte gehört, dass Apple neue Farben bringen könnte – ähnlich, wie es zuletzt beim Homepod Mini war. Das könnte Apples teuersten Airpods in der Weihnachtseinkaufssaison einen Schub geben. Was dagegen spricht: Apple hätte alternative Farboptionen für die Airpods Max gleichzeitig mit denen für den Homepod Mini vorstellen können, die sind auch erst sechs Wochen nach ihrer Vorstellung in den Handel gekommen. So sind neue Airpods-Max-Modelle in diesem Dezember sehr unwahrscheinlich.



Airpods Pro : Neue Airpods Pro scheinen noch unwahrscheinlicher zu sein als neue Farben für die Airpods Max, aber es gibt seit Monaten starke Gerüchte über ein neu gestaltetes Modell der zweiten Generation. Der Einzelhandel hat die Airpods am Black-Friday-Wochenende im Ausverkauf angeboten – man kann also nie wissen. Doch dürfte eine zweite Generation noch bis mindestens Frühjahr 2022 auf sich warten lassen.



Wir hatten bereits damit gerechnet, Apple veröffentlicht iOS 15.2 und macOS 12.1 erst gegen Ende des Jahres . Es scheint sehr wahrscheinlich, dass sie bis Mitte Dezember kommen werden, die ersten Betas von iOS 15.3 und macOS 12.2 sollten schon kurz danach bei Entwicklern und Public-Beta-Testern aufschlagen.



iOS 15.2: Apple testet bereits die dritte Beta von iOS 15.2, die den App Privacy Report, Änderungen an der Makrokamera, Nachlasskontakte und mehr enthält.

iPadOS 15.2: Dieses Update fügt die gleichen Funktionen wie iOS 15.2 hinzu (mit Ausnahme des Makromodus der Kamera).

macOS 12.1 : Das erste größere Update für macOS Monterey führt Shareplay auf dem Mac ein und bringt verschiedene Fehlerbehebungen. Aber die wohl beste neue Funktion von Monterey, Universal Control, fehlt weiterhin. Wir erwarten die Neuerung erst mit macOS 12.2 im Jahr 2022 – Apple hatte es doch für den Herbst versprochen. Immerhin kann man in macOS 12.1 eine Beta der Universal Control nachladen.



Neues bei den Services

Apple TV+

Der November brachte eine Menge Neuerscheinungen auf Apple TV+, aber der Dezember ist mit nur zwei neuen Programmen ziemlich dünn. Immerhin wird es ein bisschen weihnachtlich. ( Und das ganz ohne "Drei Nüsse für Aschenbrödel" oder "Der kleine Lord". Anm. d. Red. )

Mariahs Weihnachten : Der Zauber geht weiter: Ein weiteres großes musikalisches Weihnachtsspecial von und mit Mariah Carey mit vielen besonderen Gästen und Musikern. Kommt ab dem 3. Dezember in den Stream.

Snoopy Presents: For Auld Lang Syne: Nachdem Lucy ein enttäuschendes Weihnachtsfest erlebt hat, weil ihre Großmutter sie nicht besuchen konnte, beschließt sie, die beste Silvesterparty aller Zeiten für die gesamte Peanuts-Bande zu schmeißen, während Charlie Brown darum kämpft, nur einen seiner Vorsätze zu erfüllen, bevor die Uhr zwölf schlägt. Im Stream ab dem 10. Dezember.

Schwanengesang: Ein Film mit Mahershala Ali und Naomi Harris in den Hauptrollen. Der Film spielt in der nahen Zukunft. Cameron ist ein liebevoller Ehemann und Vater, der mit seiner Frau Poppy das zweite Kind erwartet. Als bei ihm eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, bietet ihm sein Arzt eine alternative Lösung an, um seine Familie vor der Trauer zu bewahren. Erstveröffentlichung am 17. Dezember - Kitsch coming in?

Der Therapeut von nebenan: Neu im Dezember sind die Episoden 6-8 der Serie mit Paul Rudd und Will Farrell, die am 3., 10. und 17. Dezember kommen. Dann ist die Mini-Serie abgeschlossen.

Dr. Brain: Die Sci-Fi-Serie von Kim Jee-woon wird mit den Episoden 5 und 6 am 2. und 9. Dezember abgeschlossen.

Infiltration : Die Science-Fiction-Serie frei nach H. G. Wells' "Krieg der Welten" mit Sam Neill in einer der Hauptrollen endet am 10. Dezember.

Apple wird außerdem am 3. Dezember spezielle Weihnachtsepisoden der Kinderserie Get Rolling with Otis und Stillwater streamen. Noch ein Weihnachtstipp: Die vierte Folge der zweiten Staffel "Ted Lasso" spielt an den Feiertagen und kulminiert in einer wunderbaren Open-Air-Weihnachtsparty. Erstausstrahlung war schon im August, da fühlte es sich ein wenig seltsam an …



Apple Arcade

Apple veröffentlicht freitags neue Spiele für Apple Arcade, aber nicht jeden Freitag gibt es ein neues Spiel oder eine wichtige Aktualisierung. Viele Spiele werden ohne Vorankündigung veröffentlicht, aber Sie werden oft einige Projekte im Abschnitt "Bald erhältlich" sehen. Einige haben ein Veröffentlichungsdatum, aber die meisten scheinen überraschend zu erscheinen. Spiele mit einem "+" am Ende sind Titel, die bereits im App Store veröffentlicht wurden, aber gerade eine neue Version (ohne Werbung oder Mikrotransaktionen) in Apple Arcade bekommen.

Hier sind die Titel im Abschnitt "Bald erhältlich", von denen einige im Dezember erscheinen sollen:

Dandara: Trials of Fear+ : Ein einzigartiges "Metroidvania"-Sidescrolling-Actionspiel, das 2018 erstmals im App Store veröffentlicht wurde.

Oddmar+: Oddmar wurde mit dem Apple Design Award 2018 ausgezeichnet und verbindet Physikrätsel und Jump'n'Run in diesem Abenteuer mit Wikingerthematik.

Splitter Critters+ : Ein einzigartiges Puzzlespiel, das erstmals 2017 veröffentlicht wurde. "Teile die Welt mit einer Wischbewegung, verschiebe sie und ordne sie neu an, um die Viecher zu steuern."

Disney Melee Mania : Ein Arcade-exklusiver Brawler (eine Art Prügelspiel, auch " Beat 'em Up " genannt) mit vielen Disney- und Pixar-Figuren.