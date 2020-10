Amazon Prime-Day: Apple-Produkte zum Schnäppchenpreis

Stephan Wiesend

Ab Mitternacht gibt es bei Amazon günstige Angebote für Prime-Kunden, auch Apple-Produkte sind offensichtlich darunter.

Vergrößern Ab Mitternacht gibt es bei Amazon auch Rabatte auf Apple-Produkte © Amazon

Ab Dienstag dem 13.10. um 00:00 Uhr startet bei Amazon der so genannte Amzon Prime Day 2020. Auch für Apple-Anwendern könnte sich ab Mitternacht ein Blick auf die Angebote lohnen: Unter den zahlreichen Schnäppchen gibt es laut ersten Gerüchten auch zahlreiche Apple-Produkte wie iPad und iPhones, die Amazon vom 13.10 bis 14.10. anbieten wird. Vor einem Jahr gab es am Prime Day etwa hohe Rabatte auf das iPhone 7 und das iPhone XR.



Wir werden in den nächsten Tagen an dieser Stelle laufend über neue Apple-Angebote berichten.

Hinweis: Viele der Angebote sind Prime Exclusive, setzen also ein Prime-Abo voraus.