American Express Karte abschließen und Rewards-Millionär werden

René Resch

Noch bis zum 6. Januar 2021 können Sie als Neukunde am großen American Express Gewinnspiel teilnehmen und haben die Chance auf 10 x 1.000.000 Membership Rewards Punkte ®.

Anzeige Vergrößern Amex Karte abschließen und Punkte-Millionär werden © American Express

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um zum Jahreswechsel eine der beliebten Reise-Kreditkarten von American Express zu beantragen. Neukunden nehmen nämlich aktuell beim Abschluss einer American Express Gold oder der American Express Platinum Card aus Metall an einem tollen Gewinnspiel teil – und sichern sich ein Startguthaben von bis zu 100 Euro!



Jetzt Chance auf 1.000.000 Membership Rewards Punkte ® sichern

American Express verlost 10 × 1.000.000 Membership Rewards Punkte unter allen Neukunden – die Teilnahme erfolgt dabei automatisch mit der Absendung eines validen Kreditkartenantrags im Aktionszeitraum bis zum 6. Januar 2021.

Den regulären Neukundenbonus gibt es trotzdem obendrauf. Das heißt: Beim Abschluss einer Gold Card erhalten Sie 72 Euro Startguthaben, bei einer Platinum Card sind es sogar 100 Euro Startguthaben.



Jetzt bis zum 6. Januar 2021 die American Express Gold Card beantragen und am Gewinnspiel teilnehmen mit der Chance auf 1.000.000 Membership-Rewards-Punkte

Jetzt bis zum 6. Januar 2021 die American Express Platinum Card beantragen und am Gewinnspiel teilnehmen mit der Chance auf 1.000.000 Membership-Rewards-Punkte

Dafür können Sie die Membership Rewards Punkte verwenden

Die gesammelten Punkte können zu verschiedenen Vielfliegerprogrammen oder Hotelprogrammen transferiert werden. Über den Partner Payback können die Membership Rewards Punkte auch zu einem Wechselkurs von 2:1 in „Miles & More“-Punkte umgewandelt werden oder Sie können sich sogar Geld auf das eigene Konto überweisen lassen – die 1.000.000 Membership Rewards Punkte hätten über Payback einen Wert von 5.000 Euro.

Lohnender ist allerdings die Einlösung für Flüge. Je nach Airline und Programm können die Punkte für Trips in der Premium, Business oder First Class einen Gegenwert von bis zu 50.000 Euro erzielen . Der Gewinner kann also in den kommenden Jahren um die Welt jetten.