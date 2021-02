Analyst: iPhone 12 steht vor Verkaufsrekord

Peter Müller

Stückzahlen nennt Apple keine mehr, der Verkaufsrekord aus dem Jahr 2015 wackelt laut Dan Ives von Wedbush aber.

Vergrößern iPhone 12: In China besonders stark, hier in Shanghai © Robert Way / shutterstock.com

Das iPhone ist nach Zahlen der Wedbush-Analysten Daniel Ives und Strecker Backe in diesem Jahr wieder besonders begehrt, offenbar habe nun doch ein neuer Super-Zyklus eingesetzt, der die Verkaufszahlen in die Höhe hebt. Im Verlauf eines Jahres könne Apple mehr als 240 Millionen Geräte verkaufen, womöglich sogar bis zu 250 Millionen Stück. Damit wäre der bisherige Rekord von 231 Millionen iPhones aus dem Jahr 2015 klar gebrochen. Die Hochrechnungen der Analysten basieren auf Informationen aus der Lieferkette über bestellte Bauteile. Bis zu 350 Millionen Geräte stehen derzeit zum Upgrade an, die hohe Nachfrage nach neuen iPhones. Besonders in China stehe Apple vor enormen Verkaufserfolgen, 20 Prozent aller Upgrades sollen dort passieren. Der Verkaufsrekord des Jahres 2015 basierte vor allem auf der starken Nachfrage nach dem iPhone 6 und vor allem iPhone 6 Plus in China.



Bis Ende des Jahres könnte Apple an der Börse drei Billionen US-Dollar wert sein. Derzeit beträgt Apples Marktkapitalisierung 2,18 Billionen US-Dollar – bei einem Aktienkurs knapp unter 130 US-Dollar