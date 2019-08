Anker: GaN-Charger PowerPort Atom III mit USB-C lädt auch Macbooks

Thomas Hartmann

Beim PowerPort Atom III handelt es sich laut Anbieter um ein 60 Watt-USB-C-Ladegerät, das für Handys, Laptops und mehr geeignet ist.

Vergrößern Anker Ladegerät PowerPort Atom III © Anker

Dank der PowerIQ-3.0-Ladetechnologie ist PowerPort Atom III kompatibel mit so gut wie allen Geräten, verspricht der Hersteller. Als eines der Ladegeräte der Atom-Serie von Anker bietet es demnach aufgrund der Vorteile der Galliumnitrid(GaN)-Technologie eine sehr gute Effizienz bei weniger Wärmeentwicklung in einem kleinen, leichten Design. Das neue Ladegerät ist 35 Prozent kleiner als gewöhnliche Macbook-Ladegeräte und so winzig wie ein Golfball, schreibt Anker. So soll es in jede Hosentasche passen.

Die Größe beträgt demnach 10 x 6,3 x 3,5 Zentimeter bei einem Gewicht von 118 Gramm. Eine volle Kompatibilitätsliste findet man bei Amazon.de , wo man die Ladestation auch für 40 Euro erwerben kann. Aufgeführt werden dort unter anderem Macbook Pro/Air, iPad Pro, iPhone XR/XS/Max/8, aber auch Geräte anderer Hersteller und allgemein Laptops mit USB-C. Inbegriffen sind 18 Monate Herstellergarantie.

