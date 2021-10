Anker Mag-Go: Wireless-Ladelösungen für das iPhone

Thomas Hartmann

Anker hat seine Wireless Mag-Go-Produktreihe angekündigt, eine Serie von magnetischem Ladezubehör in verschiedenen Farben.

Vergrößern Der Name der Dose: Anker 623 Magnetic Wireless Charger (Mag-Go) © Anker

So kommt die Anker 622 Magnetbatterie (Mag-Go) mit integriertem Standfuß und USB-C Eingangs- und Ausgangsanschlüssen. Sie ist laut Hersteller eine neue magnetische Powerbank, die sich durch einfaches Umklappen des integrierten klappbaren Ständers in einen Telefonständer verwandeln lässt. Damit können Nutzende jedes Magsafe-kompatible iPhone horizontal oder vertikal aufstellen. Mit seinen 5.000 mAh Leistung soll es die Akkulaufzeit des iPhone 12 oder 13 um bis zu 17 Stunden bei einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 7,5 Watt verlängern können. Verfügbare Farben: Misty Blue, Interstellar Grey, Dolomite White, Lilac Purple, Buds Green. Derzeit erhältlich bei Amazon nur in Schwarz für 60 Euro.

Der Anker 623 Magnetic Wireless Charger (Mag-Go) ist ein dosenförmiger Smartphone-Ständer mit verstellbarer Ladeplattform. Dieses kabellose Ladegerät verfügt über eine Telefonladeplattform, die bis zu einer maximalen Reichweite von 60 Grad hochgeklappt werden kann und zum magnetischen Halten und Aufladen von iPhones horizontal oder vertikal mit bis zu 7,5 Watt in der Lage ist, so der Anbieter. Unter der Ladeplattform befindet sich ein zweites kabelloses Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 5 Watt, was perfekt für Kopfhörer sein soll, die mit kabellosem Laden kompatibel sind. Bei Amazon.de ist der Anker 623 in Lavendel oder Blue für 70 Euro verfügbar.

Der Anker 610 Magnetic Phone Grip (Mag-Go) ist ein und abnehmbarer Griff und Ständer. Dieser leichte Ringhalter wird dem Hersteller zufolge mit einem starken Magnetgriff an der Rückseite des iPhone 12/13 befestigt, der dafür sorgen soll, dass es fest haftet. Es ist demnach stark genug, um bis zu 800 Gramm oder das Äquivalent von vier iPhone 12s zu tragen, so Anker. Auch dieses Modell gibt es bei Amazon.de in unterschiedlichen Farben für 16 Euro.

Der Anker 613 Magnetic Wireless Charger (Mag-Go) will den Komfort des kabellosen Ladens ins Auto bringen. Das Anker 613-Ladegerät sitzt demnach auf dem Armaturenbrett des Autos und enthält ein magnetisches 7,5 Watt Max-Ladegerät mit einem Einstellwinkel von bis zu 134 Grad. Dadurch werde sichergestellt, dass alle Magsafe-kompatiblen iPhones an Ort und Stelle bleiben. Es verfügt außerdem über zwei schnell aufladbare USB-Anschlüsse und eine ständig leuchtende Oberfläche, mit der User mühelos die genauen Ladepunkte finden sollen. Verfügbare Farben: Interstellar Grey. Den passenden Link beziehungsweise die Produktseite konnten wir bei amazon.de bisher leider nicht finden. Auf der Webseite von Anker ist das Modell als derzeit ausverkauft gekennzeichnet.

Noch nicht verfügbar ist laut Hersteller bisher der Anker 633 Magnetic Wireless Charger (Mag-Go). Ihn beschreibt Anker als eleganten kabellosen 2-in-1-Ladeständer mit abnehmbarem Magnetakku. Er kommt demnach mit einem herausziehbaren tragbaren 5.000-mAh-Ladegerät zum Laden des iPhones unterwegs. Überdies befindet sich in der Basis des Ständers ein zweites kabelloses Ladegerät, das zum Aufladen jedes kompatiblen Paars von Kopfhörern optimiert sei. Verfügbare Farben: Misty Blue, Interstellar Grey, Dolomite White. Der Anker 633 wird hierzulande voraussichtlich Anfang Dezember erhältlich sein. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Anker-Webseite hier.