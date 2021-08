Anker Nano II: Kompakte Ladegeräte mit starker Leistung jetzt verfügbar

Peter Müller

Die Nano-II-Serie ist jetzt in Deutschland bestellbar. Die drei kompakten Ladewürfel lassen sich über Amazon beziehen.

Vergrößern Anker-Ladegeräte © Anker

”Anker schrumpft seine Ladegeräte um die Hälfte”, so haben wir im Mai unsere Mitteilung betitelt . Mit der Produktreihe Anker Nano II will der Hersteller demnach die kompakten Ladewürfel bei gleichen Abmessungen mit bis zu doppelter Leistung liefern. Dabei handelt es sich um verschiedene USB-C-Ladegeräte, so mit 30 Watt für Mobilgeräte und das Macbook Air. In der US-Version sei dieses um 59 Prozent kleiner als das 30-Watt-Ladegerät von Apple. Dieses erhält man als Nano II 30 W zum Preis von 35 Euro mit Produktabmessungen von laut Hersteller 3,15 x 3,04 x 3,78 Zentimetern und einem Gewicht von 40,82 Gramm.

Das Anker Nano II 45W USB-C-Ladegerät findet man bei Amazon zum Preis von 36 Euro (3,5 x 4,8 x 4,1 Zentimeter und 86,18 Gramm), sowie das leistungsfähigste Modell Nano II 65 W mit dem Hersteller zufolge 3,6 x 4,2 x 4,2 Zentimeter und einem Gewicht von 149,69 Gramm zum Preis von 45 Euro. Die mit dem Netzteil kompatiblen Geräte stehen jeweils in der Beschreibung dabei.