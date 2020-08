Anker Nebula Cosmos 1080p Beamer mit 8 GB internem Speicher

Thomas Hartmann

Nebula Cosmos ist ein Einstiegsbeamer in den Heimkino-Bereich, der laut Hersteller ein Bild mit 1080p Auflösung bei 900 ANSI Lumen Helligkeit und HDR10 projiziert.

Als ”1080p Kino für Zuhause” präsentiert sich der Nebula Cosmos von Hersteller Anker. Dafür sollen die 1920x1080 Bildauflösung (Full HD) in Kombination mit 900 ANSI Lumen Helligkeit und HDR10 sorgen. Sogar alten DVDs, Videos und Streamings will das Gerät neues Leben verleihen: Mittels der smarten Hybrid Log Gamma-Technologie erkennt Cosmos ältere Aufnahmen ohne HDR und verstärkt die Bildqualität in Echtzeit, verspricht der Anbieter.

Doch auch an den Hörgenuss ist gedacht: Der Nebula Cosmos ist demnach mit einem 360 Grad- Rundum-Lautsprecher von Dolby Digital Plus ausgestattet, damit man gewissermaßen Kinosound im Wohnzimmer hat und kein zusätzliches Ausgabegerät als Lautsprecher anschließen muss. Auch die Bildfläche soll mühelos per Knopfdruck regulierbar sein, um damit in jedem Wohnzimmer zurechtzukommen.

Dazu ist der Projektor mit Android TV 9.0 ausgestattet, was ein direktes Streaming von Videos aus Youtube, Amazon Prime Video, Netflix und anderen bieten soll. An Videoformaten werden unterstützt *.mkv,*.wmv, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, zählt der Hersteller auf, an Sound MP3, AAC, WMA, RM, FLAC und Ogg. Auf der Amazon-Produktseite gibt es dazu zahlreiche weitere Detaildaten inklusive der 20 Watt (2 x 10) für die Lautsprecher, Unterstützung von WLAN 802.11a/b/g/n/ac sowie Bluetooth der vierten Generation (4.2) und anderes mehr. Das integrierte Android TV 9.0 ist außerdem kompatibel mit dem Google Assistant, Software aus dem Google Play Store (Apps) lassen sich installieren. Die LED-Lebensdauer soll bei 30.000 Stunden liegen, das Bildverhältnis bei 16:9, das Projektionsverhältnis gibt der Anbieter an mit 20 Zoll bei 3,18 Metern Entfernung; 100 Zoll bei 2,66 Metern; 80 Zoll bei 2,13 Metern und 60 Zoll bei 1,6 Meter Distanz. Ausmaße des leicht futuristisch wirkenden Beamers demnach: 29 x 19,8 x 9,2 Zentimeter. Das Gewicht wird mit zwei Kilogramm angegeben. An Anschlüssen bietet das Gerät außer den drahtlosen Verbindungen USB und HDMI.

Nebula Cosmos lässt sich ab sofort bei Amazon Deutschland für 700 Euro bestellen. Zum Marktstart gibt Anker darauf einen Rabatt von 10 Prozent auf 629,99 Euro (Rabattcode: DECOSMOS – gültig bis 16.08.2020, 23:59).