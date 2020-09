Anker: Neuer Soundcore Mini 3 und zahlreiche Rabatte in dieser Woche

Thomas Hartmann

Soundcore Mini 3 ist der neue kabellose Taschenlautsprecher von Anker, der in Kombination mit der fortschrittlichen Bassup-Technologie einen intensiven 360 Grad-Rundum-Klang bieten soll.

ÔÇŁDie Party in der TascheÔÇŁ, verspricht Hersteller Anker mit dem neuen Soundcore Mini 3 als kabellosen Taschenlautsprecher. Dieser soll ÔÇŁschillernden 360 Grad Rundum-Sound in einem Format nicht gr├Â├čer als eine KaffeetasseÔÇŁ bieten und komplett wasserdicht sein (IPX7-Schutz, soll auch vollst├Ąndiges Untertauchen ├╝berstehen). 15 Stunden Musikgenuss nach nur einem Ladeprozess verspricht der Anbieter ferner und die M├Âglichkeit, ├╝ber 100 Soundcore Mini 3-Lautsprecher miteinander zu verbinden. Eine Trageschlaufe hilft bei der Befestigung am Rucksack oder Fahrrad. Unterst├╝tzung wird geboten f├╝r Bluetooth 5.0 sowie USB-C. Die Audioleistung soll bei sechs Watt liegen. Die Soundcore-App hilft bei der Steuerung f├╝r Klangprofil, Sound-EQ und andere Details. Erh├Ąltlich ist der Lautsprecher bei Amazon.de zum Preis von 36 Euro.

Daneben gibt es am heutigen Montag eine ganze Reihe von Rabattangeboten von Anker, beispielsweise den Anker Powercore Speed 20000, eine QC 3.0-Powerbank. Statt regul├Ąr 46 zahlt man heute nur 32 Euro und spart damit 30 Prozent gegen├╝ber dem Listenpreis. ├ähnlich geht es mit vielen anderen Angeboten, die nur heute von Anker gelten und bei Amazon.de erh├Ąltlich sind ÔÇô dazu sollte man einfach mal den Markennamen als Suchbegriff bei Amazon eingeben und in den Bereichen Elektronik und Computer fahnden.

Als Wochenangebote bis einschlie├člich Sonntag (27. September) gibt es den Anker Powerconf S3 als Bluetooth-Konferenzlautsprecher f├╝r 90 statt regul├Ąr 120 Euro (25 Prozent g├╝nstiger) sowie den Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Flare Mini , der in dieser Woche 28 Prozent weniger kostet und daher f├╝r 29 statt sonst 40 Euro erh├Ąltlich ist.

Weitere verg├╝nstigte Angebote finden sich auf der Hersteller-Website selbst mit Kabeln, Adaptern, Ladeger├Ąten, Bluetooth-Lautsprechern und anderem mehr.