Anker bringt Ladematte für iPhone und Apple Watch auf den Markt

Das Warten auf Apples AirPower hält an. Währenddessen bringt Anker eine neue Ladematte auf den Markt, die PowerWave+. Damit lassen sich iPhone und Apple Watch gleichzeitig laden. Dafür nutzt Anker aber einen Trick.

Vergrößern Die Ladematte bietet Platz für iPhone und Apple Watch © Anker

Anker bringt eine neue Ladematte auf den Markt. Das PowerWave+ Pad bietet Platz für iPhone und Apple Watch gleichzeitig. Ladematten für mehrere Geräte sind immer noch eine große Herausforderung für die Hersteller. Apple entwickelt seit Jahren an der AirPower, in diesem Jahr ist es vielleicht soweit. Die Herausforderung ist, dass an jedem Punkt der Matte ein Ladevorgang stattfinden soll. Anker geht das pragmatisch an. Neben dem Bereich zum Laden des iPhones befindet sich einfach nur eine Halterung, in die das Ladekabel der Apple Watch eingewickelt wird. Es handelt sich also um eine Matte inklusive Watch-Halterung. Ändert nichts am Ergebnis, beide Geräte werden aufgeladen.

Die Ladeleistung für das iPhone beträgt 7,5W, also 1,5mal so viel wie ein normales iPhone-Netzteil. Wie bei allen QI-Ladegeräten ist auch Aufladen durch die Handyhülle möglich. Praktisch: Die Apple Watch lässt sich so in der Halterung positionieren, dass der Nachttischmodus genutzt werden kann.