App ”My Daily Input”: Täglich seinen Wissensdurst stillen

Thomas Hartmann

Kostenlos und informativ, so präsentiert sich die App "My Daily Input" mit täglichen Wissenshappen für iOS und Android.

Vergrößern My Daily Input © My Daily Input

Nicht zu viel auf einmal, aber dafür konkret und dem eigenen Wissensdurst entsprechend, das ist das Motto der App ” My Daily Input ”, die es für iOS und Android gibt. So wählt man zu Beginn aus einer Anzahl von Kategorien wie Allgemeinwissen, Familie & Haushalt mit vielen Praxis-Tipps (Beispiel: ”Wie entferne ich Tierhaare auf Polstern?”), Gesundheit, Gesellschaft & Geschichte, Kunst & Kultur oder Naturwissenschaften und anderen Themen, darunter selbstverständlich auch Sport, aus, die einen persönlich am meisten interessieren. Hierbei sollte man die Auswahl sorgfältig treffen, denn wenn man überall ”drauf tippen” will, wo es spontan Interesse erweckt, ist doch bald Schluss – lediglich sieben Unterthemen lassen sich auswählen, dazu auch ein kleines tägliches Quiz zum jeweiligen Gebiet.

Vergrößern Anschaulicher Überblick der Wissensthemen.

Weniger Wissensinfo, dafür nachhaltiger

Die Entwickler wollen , dass man nicht nur einfach durch die Wissensgebiete stöbert, sondern sie jeweils verinnerlicht. Daher soll das Angebot überschaubar bleiben und eher dazu verleiten, es lieber noch mal zu lesen, zu teilen oder für sich zu archivieren, als sich mit schnell wieder vergessenem Wissen ”vollzustopfen”.

Vergrößern Hat man seine Auswahl getroffen, erhält man täglich Infos wie diese.

Lohnt: Kleine Wissenshappen erhellen den Tag

Wir haben diese App nun seit einigen Tagen in Gebrauch und sind damit sehr zufrieden. Zwar gibt es nur den absichtlich begrenzten Wissenszuwachs, doch die Themengebiete lassen sich jederzeit anpassen. Und vielleicht wird es in Zukunft auch mehr Auswahl geben. Hat man einmal vergessen, die Inhalte in der App aufzurufen, kann man sich zu einem bestimmten Tageszeitpunkt daran erinnern lassen.

Vergrößern Auch wenn man's weiß, gut zur Erinnerung.

”My Daily Input” gibt es kostenlos im App Store (ab iOS 10.3) wie auch für Android-Geräte ab Android 4.1. In-App-Käufe gibt es nur insoweit, als man ein ”Dankeschön” für die Entwickler in Beträgen ab 1,09 Euro (Android: ab 0,99 Euro) hinterlassen kann. Was einem der tägliche Zuwachs an Wissen, Tipps und Tricks mit dieser App also wert ist, entscheidet man selbst. Kostenlos ausprobieren sollten an solchen Themen Interessierte diese App auf jeden Fall.