App warnt Nutzer, wenn Yoga-Körperhaltung falsch ist

Halyna Kubiv

Die Personal Trainer erfreuen sich nicht umsonst einer konstanten Beliebtheit: Die ausgebildeten Menschen können auf Fehler hinweisen.

Vergrößern Skill Yoga © Skill Yoga

Der Berliner Start-up Lindera hat seiner App vor einigen Tagen ein wichtiges Update spendiert. Die Trainings-App " Skill Yoga " kann nun auf Wunsch eine gesprochene und grafische Rückmeldung zu den ausgeführten Übungen in der App geben. So wird die App zu einem virtuellen Personal Trainer: Der Nutzer muss in der neusten Version der App in der Mediathek die Option "Movement Coach" auswählen und danach die gewünschte Yoga-Position antippen und üben. Die App verlangt einmalig einen Zugriff auf die Kamera, der Hersteller versichert, dass die Videoverarbeitung und Bewegungserkennung lokal auf dem Gerät stattfinden.

Die künstliche Intelligenz hinter "Movement Coach" in der "Skill Yoga" erkennt Winkel und Positionen von siebzehn Gelenken im menschlichen Körper und die Analyse passiert in Echtzeit. Ist die Position eines Fußes oder allgemein die Körperhaltung falsch, gibt die App Hinweise, wie man die gewünschte Yoga-Position korrekt ausführen kann. Nach dem Ende der Übung bewertet die App allgemeinen Erfolg nach Punkten: Hat man mehr als 90 erreicht, gilt die geübte Position als erlernt und korrekt ausgeführt.

Die App " Skill Yoga " ist im App Store kostenlos zu haben, allerdings kostet das Abo ab 38 Euro für drei Monate. Die App ist mit dem iPhone mit iOS 12 und neuer kompatibel und mit einem M1-Mac. Achtung, die App ist für Deutsch nicht lokalisiert, die Anweisungen erfolgen auf Englisch.