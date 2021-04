Apple: 110 Fertigungspartner zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien

Thomas Hartmann

Ein neues Projekt zur Energiespeicherung steht laut Apple für einen weiteren Meilenstein der Anstrengungen, bis 2030 mit seiner Zuliefererkette und den Produkten klimaneutral zu werden.

Vergrößern Apple investiert in einen Energiespeicher in California Flats © Apple

Apple teilt mit, dass mehr als 110 seiner Fertigungspartner auf der ganzen Welt ihre Produktion für Apple auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellen werden. Wenn diese Zusagen umgesetzt sind, werden laut der Berechnungen des Konzerns jährlich mehr als 15 Millionen Tonnen CO2e (CO 2 -Äquivalente) vermieden — das entspreche den jährlichen Kohlendioxid-Emissionen von mehr als 3,4 Millionen Autos. Darüber hinaus investiert Apple direkt in Projekte für erneuerbare Energien, um einen Teil der vorgelagerten, sogenannten Upstream-Emissionen abzudecken sowie in ein großes Projekt zur Energiespeicherung in Kalifornien, um neue Lösungen für erneuerbare Infrastrukturen zu testen.

Apple unterstützt Zulieferer in ihrer Entwicklung

Apple ist demnach fest entschlossen, seine Zulieferer dabei zu unterstützen, bis 2030 klimaneutral zu werden. Beteiligt daran sind laut Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple, Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern auf der ganzen Welt, darunter Deutschland, China, die USA, Indien und Frankreich.

Im Juli letzten Jahres stellte das Unternehmen seinen Plan vor, bis 2030 über alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, die Zuliefererkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral zu werden. Seit dieser Ankündigung hat Apple nach eigener Auskunft die Anzahl seiner Zulieferer, die auf erneuerbare Energien umstellen, deutlich erhöht. Apple ist demnach bereits heute bei allen weltweiten Unternehmensaktivitäten klimaneutral. Dies bedeute, dass bis 2030 jedes verkaufte Apple-Gerät keinerlei Auswirkungen auf das Klima haben werde. Das Unternehmen hat kürzlich neue Details zu den 4,7 Milliarden US-Dollar seiner Green Bonds bekannt gegeben, mit denen es Umweltprojekte auf der ganzen Welt unterstützt – wir berichteten . Die ausführliche Meldung von Apple findet sich hier.