Apple 2021: Keine echten Überraschungen

Jason Snell, Kris Wallburg

2020 war ein großes Jahr für Apple. Ein neues iPhone-Design wurde vorgestellt und mit Apple Silicon hat der Konzern die ungeliebte Beziehung mit Intel aufgelöst. In Folge dessen stellte sich die Frage, welche Schritte Cupertino im Jahr 2021 folgen lassen wird. Wir haben unsere Erwartungen mit den tatsächlichen Entwicklungen abgeglichen.

Vergrößern Der bunte iMac war eine der größten Überraschungen in 2021. © Apple

Das Jahr 2021 von Apple war... gut, aber nicht überraschend. Nach einem dramatischen Jahr 2020, in dem eine weltweite Pandemie wütete und Apple dennoch ein neues iPhone-Design und eine völlig neue Prozessorarchitektur vorstellte, ging es 2021 darum, sich einzugewöhnen. Die Pandemie hat zweifellos einige Entwicklungen von 2021 auf 2022 verschoben, aber das vergangene Jahr war für Apple nach dem Drama von 2020 immer ein wenig wie eine Antiklimax.

Das Problem bei Vorhersagen ist, dass es ein schwieriges Gleichgewicht gibt zwischen Wunschvorstellungen über das, was man gerne hätte, und den realistischen Erwartungen. Zum Beispiel zu wissen, dass Apple einen erschwinglichen externen Monitor nicht in dem von mir gewünschten Zeitraum auf den Markt bringen wird, nur weil ich es mir wirklich wünsche.

Zum Ende des letzten Jahres, als ich mich auf das Jahr 2021 freute, habe ich den Markt weitgehend richtig eingeschätzt – nach einem großen Jahr würden sich die Dinge im Jahr 2021 etwas beruhigen. Das war eine gute Prognose, die mich allerdings nicht davon abhielt, eine der angenehmsten Überraschungen des Jahres zu versäumen und zeitgleich etwas vorherzusagen, das völlig unwahrscheinlich war, nur weil ich es sehen wollte. Hier ist eine Zusammenfassung.

Der Mac: Langsamer als erwartet

Nach dem Start der Apple-Silicon-Revolution im letzten Jahr war ich schon versucht, mich zu übermütig zu zeigen und radikale neue Mac-Designs vorauszusagen. Aber größtenteils habe ich mich zurückgehalten, und das hat sich als die richtige Entscheidung erwiesen.

Seit Jahren träume ich von einer Neugestaltung des iMac und 2021 haben wir sie endlich bekommen, allerdings nur mit dem 24-Zoll-iMac. Wenn man immer wieder dieselbe Vorhersage trifft, wird man wahrscheinlich irgendwann recht haben. Während ich mir einen komplett neu gestalteten iMac mit Touchscreen oder Apple-Pencil-Unterstützung und einem Standfuß im Stil eines Zeichentischs gewünscht habe, habe ich vorhergesagt, dass Apple den "konservativen Weg einschlagen würde", und das haben sie im Grunde auch getan. Der M1-iMac ist in verschiedenen Farben erhältlich – das hätte ich nie gewagt auszusprechen.

Der 27-Zoll-Intel-iMac wird jedoch auch im Jahr 2022 noch erhältlich sein. Das ist eine kleine Enttäuschung, obwohl ich mich frage, inwieweit die anhaltenden Probleme durch die weltweite Pandemie die Markteinführung von Apples Macs in diesem Jahr verzögert haben. Ich rechne fest damit, dass der iMac seine Transformation im Jahr 2022 abschließen wird – aber das ist ein anderer Artikel.

Bei den Laptops habe ich vorausgesagt, dass Apple die Aktualisierung des Macbooks Pro mit zwei neuen Modellen abschließen würde, die von einem neuen Apple-Silicon-Chip angetrieben werden. Damit lag ich richtig, auch wenn ich nicht korrekt vorhersagte, wie das geschehen würde. Ich ging davon aus, dass im Herbst ein leistungsstärkerer M2-Prozessor auf den Markt kommen würde, der dann die Macbook-Pro-Modelle antreiben würde. Stattdessen ging Apple zu dem über, von dem ich dachte, dass es ein Jahr warten könnte, indem es "ein paar verschiedene Chips mit mehr CPU- und GPU-Kernen" einführt.

Nach so viel Drama um den Mac im Jahr 2020 nahm ich an, dass Apple in diesem Jahr mit seinen macOS-Updates etwas zurückhaltender sein würde, und ich denke, das hat sich weitgehend bestätigt. Als ich macOS Monterey auf meinem Mac installiert habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass sich das System besonders verändert hat – und das ist auch gut so. Obwohl ich ein glühender Verfechter von Shortcuts auf iOS bin, habe selbst ich es nicht gewagt zu prophezeien, dass wir Shortcuts auf dem Mac bekommen würden. Und das haben wir! Was für ein unwahrscheinliches Geschenk für 2021.

Allerdings muss ich zugeben, dass ich der Wunschvorstellung nachgegeben und ein eigenständiges Apple-Display vorhergesagt habe, das erschwinglicher ist als das Pro Display XDR. Das ist nicht eingetreten, und das sollte es auch nicht, solange der größere iMac noch nicht einmal vorgestellt wurde! Es gibt immer noch das nächste Jahr.

iOS und das iPhone: Nur keine Panik

2021 sah so aus, als würde es ein ziemlich beständiges Jahr für das iPhone und das iPad werden, und das hat sich weitgehend bestätigt. Aufregend? Nein! Aber die Wahrheit ist, dass Apple das iPhone nur alle paar Jahre neu gestaltet, und die Zwischenjahre sind... weniger aufregend.

Nach der optischen Neugestaltung des iPhone 12 im letzten Jahr war es nicht schwer zu erraten, dass Apple im Jahr 2021 weitermachen würde. Das iPhone 13, dem ich korrekt vorausgesagt habe, dass es nicht aus einer Art Aberglauben heraus umbenannt werden würde, war in der Tat "mehr oder weniger wie die aktuellen Modelle, wenn auch mit einigen neuen Farben, einigen strukturellen Variationen und vielleicht einer kleineren Notch für das True-Depth-Kamerasystem."

(Hinweis an meine Prognosekollegen: Apples iPhone-Designs werden so weit im Voraus entworfen, dass die Gerüchteküche die Details des nächstjährigen iPhone-Designs in der Regel schon lange vor dem Verfassen von Vorhersageartikeln korrekt gemeldet hat. Das nimmt uns allen irgendwie den Spaß an der Sache! Über die kleinere Aussparung, die im September beim iPhone 13 vorgestellt wurde, wussten wir schon Ende 2020).

Es gab und gibt immer noch Gerüchte, dass Apple den Lightning-Anschluss letztlich aus dem iPhone entfernen und auch nicht ersetzen wird. Sprich: Komplett auf ein kabelloses System umstellt. Ich habe das damals nicht geglaubt, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt glaube. Apple hat sich oft um eine Vereinfachung seiner Hardware bemüht, zuletzt durch die Abschaffung des kabelgebundenen Kopfhöreranschlusses.

Aber Apple hat auch erlebt, dass einige seiner jüngsten aggressiven Schritte nach hinten losgingen, vor allem mit der Tastatur, der Touch Bar und den Anschlussbeschränkungen der Macbooks von Mitte 2010. Und auch wenn das Macbook-Debakel schmerzhaft war, ist der Mac für Apple nicht annähernd so wichtig wie das iPhone. Wenn Apple eine schlechte Entscheidung trifft und dadurch die Leute vom iPhone abbringt, könnte das verheerend sein.

Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Apple könnte jedem iPhone einen Magsafe-Anschluss beifügen, obwohl das sicherlich seine Gewinnspanne schmälern würde. Es könnte sogar einen Weg finden, Daten über eine "kabelgebundene" Verbindung zu übertragen, ähnlich wie beim iPad Pro Smart Connector. Aber es wäre eine Menge Arbeit, den Lightning-Anschluss zu eliminieren, und ist es das wirklich wert?

Ein Punkt, an dem ich beim iPhone wirklich versagt habe, war meine Vorhersage, dass die Pandemie Apple dazu bringen würde, den Touch-ID-Sensor des iPad Air auf das iPhone 13 zu übertragen. Das ist nicht geschehen. Wenn Sie jemals einen Beweis dafür gebraucht haben, dass Apple seine etablierten iPhone-Designs nicht ändern wird, selbst wenn es mehr als ein Jahr Zeit dafür hat, dann ist es dieser.

An der iPad-Front habe ich ein " ordentliches iPad Pro-Update " vorausgesagt, verglichen mit dem kleinen Schritt des Vorjahres mit einem kaum verbesserten Prozessor. Für 2021 erwartete ich ein Chip-Upgrade "ähnlich wie beim M1". Und genau das trat auch ein. Ich hatte auch gehofft, dass die Gerüchte über ein verbessertes Display mit Mini-LED-Technologie stimmen würden, und das taten sie auch, zumindest beim größeren Modell.

Schließlich habe ich von den diesjährigen iOS-Updates nicht viel erwartet. Und genau wie beim Mac halte ich das für klug. Aber ich hatte gehofft, dass wir endlich "einen neu gestalteten iPad-Home-Bildschirm" sehen würden, auf dem man wie auf dem iPhone überall Widgets platzieren kann, und das haben wir auch bekommen.

2022 wird für Apple wahrscheinlich ein noch dramatischeres Jahr als 2021. Die Umstellung des Prozessors muss abgeschlossen werden, und vielleicht werden neue Hardware-Kategorien eingeführt. Was dieses Jahr angeht, so entspricht es ziemlich genau dem, was wir erwartet haben – bis auf das externe Display. Wenigstens habe ich endlich meinen neu gestalteten iMac bekommen!

